曼城7連不勝告終！　主場3比0狂電諾丁漢森林摘勝

▲▼德布勞內(Kevin De Bruyne)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

英超今(5日)深夜迎來第14輪焦點戰,由「藍月亮」曼城主場交手排名第6的諾丁漢森林,本屆聯賽4連敗的曼城終於止住頹勢,憑藉著進攻核心德布勞內(Kevin De Bruyne)一球一助攻的率領之下,以3比0擊敗諾丁漢森林,結束了他們在各項賽事7連不勝以及英超聯賽4連敗。

@BernardoCSilva getting us off the mark! pic.twitter.com/BOC9N16iIH