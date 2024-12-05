曼城7連不勝告終！　主場3比0狂電諾丁漢森林摘勝

▲▼德布勞內（Kevin De Bruyne）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

英超今（5日）深夜迎來第14輪焦點戰，由「藍月亮」曼城主場交手排名第6的諾丁漢森林，本屆聯賽4連敗的曼城終於止住頹勢，憑藉著進攻核心德布勞內（Kevin De Bruyne）一球一助攻的率領之下，以3比0擊敗諾丁漢森林，結束了他們在各項賽事7連不勝以及英超聯賽4連敗。

上半場第8分鐘，席爾瓦（Bernardo Silva）在德布勞內的助攻下近距離頭槌得手，幫助曼城先馳得點取得1比0領先；31分鐘藍月亮攻勢再起，德布勞內接獲多庫（Jeremy Doku）的傳球後在禁區內右腳射門得分，曼城在中場休息前將領先優勢擴大至2比0。

下半場第57分鐘曼城持續猛攻，多庫接應主將哈蘭德（Erling Haaland）的精準長傳破網，曼城將比數改寫為3比0直至完場，順利結束各項賽事7連不勝以及英超聯賽4連敗。

「我們需要這場勝利，俱樂部、球員，大家都需要贏球。最重要的，當然，是打破不勝的這個困境，最終我們贏了，」曼城主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）賽後舒緩說道。

談到贏球功臣德布勞內時，瓜迪奧拉則表示，「他打得非常好，防守上幫助了我們很多，非常出色，我很高興，他是一個了不起的人，這些年來他為我們做出的貢獻是卓越的，也許他無法每三天就上場，但希望他能繼續幫助我們。」