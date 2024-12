哈登砍23分生涯總得分躍居第17　快艇擊敗拓荒者摘勝

▲哈登(James Harden)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

在今天(4日)洛杉磯快艇主場交手波特蘭拓荒者的比賽中,快艇一哥、「大鬍子」哈登(James Harden)達成一項生涯里程碑,哈登以砍下23分的表現讓他NBA生涯總得分來到26399分,正式超過前塞爾提克名將皮爾斯(Paul Pierce),躍居史上第17;最終快艇127比105成功拿下比賽,喜迎主場勝。

Congrats to @JHarden13 for moving to 17th on the all-time @NBA scoring list! @CoorsLight | #ClipperNation pic.twitter.com/XzPXdKPt32