哈登砍23分生涯總得分躍居第17　快艇擊敗拓荒者摘勝

▲哈登（James Harden）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

在今天（4日）洛杉磯快艇主場交手波特蘭拓荒者的比賽中，快艇一哥、「大鬍子」哈登（James Harden）達成一項生涯里程碑，哈登以砍下23分的表現讓他NBA生涯總得分來到26399分，正式超過前塞爾提克名將皮爾斯（Paul Pierce），躍居史上第17；最終快艇127比105成功拿下比賽，喜迎主場勝。

開賽快艇鮑威爾（Norman Powell）表現強勢，前五投全中連拿14分，率領球隊打出24比14的開局，暫停過後拓荒者則是靠中鋒艾頓（Deandre Ayton）以及阿維迪亞（Deni Avdija）內外連線的攻勢苦苦追趕，但快艇還是以36比31拿下首節；次節雙方進攻火力持平都各自拿下27分，主場快艇帶著63比58、五分領先進入中場休息。

易籃後快艇在第三節攻防兩端都提升一個檔次，鄧恩（Kris Dunn）與鮑威爾在外線不斷挹注火力、祖巴奇（Ivica Zubac）在禁區也有所建樹，節末當哈登飆進壓哨三分後，快艇帶著13分領先進入決勝節，並且沒有再給拓荒者任何機會，最終快艇127比105成功拿下比賽，喜迎主場勝。

THAT WAS NASTY



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鮑威爾得到全場最高的30分，哈登（James Harden）貢獻23分，科菲（Amir Coffey）命中5記外線砍進19分，瓊斯（Derrick Jones Jr.）也有15分的好表現；拓荒者方面艾頓16分，夏普（Shaedon Sharpe）和阿維迪亞各得到15分。