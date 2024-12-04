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德國盃巔峰對決　勒沃庫森1比0擊敗拜仁慕尼黑闖四強

▲▼勒沃庫森晉級德國盃四強。（圖／路透）

▲▼勒沃庫森晉級德國盃四強。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024德國盃今（4日）深夜迎來雙雄會師，由德甲榜首拜仁慕尼黑主場出戰排名第三的勒沃庫森；儘管控球率、射門次數都處於劣勢，但勒沃庫森還是靠著泰拉（Nathan Tella）在下半場第69分鐘的進球，以1比0擊敗十人作戰的拜仁慕尼黑，晉級德國盃四強。

開賽拜仁慕尼黑的控球優勢明顯，戴維斯（Alphonso Davies）的一次傳中先是避開了隊友與對手，但傳導後科芒（Kingsley Coman）的射門被勒沃庫森門將擋出；第17分鐘比賽局勢在拜仁守門員諾伊爾（Manuel Neuer）犯規後發生劇變，諾伊爾被紅牌罰下。

在失去一人後，拜仁慕尼黑被迫深陷防守，儘管後面幾次射門均偏出，但拜仁依舊重拾主動，佩雷茲（Daniel Peretz）也成功擋住維爾茨（Florian Wirtz）的一次射門；科芒的頭球偏出，在一連串的攻勢後再被擋回，格雷茨卡（Leon Goretzka）的頭球也被擋下，勒沃庫森方面維爾茨射偏，扎卡（Granit Xhaka）在拉伊默（Konrad Laimer）之前解圍，而金敏在的頭球高出橫樑，兩隊以0比0進入中場休息。

下半場比賽進行到中段時勒沃庫森打破僵局，第69分鐘格里馬爾多（Alejandro Grimaldo）的傳中助攻泰拉頭球破門，勒沃庫森1比0先馳得點取得領先。

隨後主場拜仁尋求扳平機會，但在勒沃庫森嚴防下始終無法得手；格納布里（Serge Gnabry）的射門被擋偏，烏帕梅卡諾（Dayot Upamecano）的頭球也無功而返，拜仁在比賽的補時階段有一次絕佳的扳平機會，無奈奧利塞（Michael Olise）在禁區內的射門偏出，終場勒沃庫森就以1比0擊敗十人作戰的拜仁慕尼黑，晉級德國盃四強。

「紅牌決定了比賽，對我們來說非常痛苦，我很抱歉，並已經向球隊道歉了，」拜仁門將諾伊爾賽後自責說道，「在那個情況下，我希望對方越位，現在我改變不了什麼，這是個錯誤，我必須接受。顯然之後繼續比賽並不容易，但我們作為一個團隊做得非常好，我們投入了大量精力，並且盡了全力，作為一支隊伍，真不能怪我們。」

「我為我們能在安聯競技場晉級感到非常自豪，即使對方少一人，想要在這裡贏得比賽也非常困難，但我們做到了，這讓我很高興，」勒沃庫森主帥阿隆索（Xabi Alonso）表示，「正如預期的那樣，這是一場激烈的對決，現在我們非常高興能夠進入四分之一決賽。」

關鍵字： 足球德國盃勒沃庫森拜仁慕尼黑

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