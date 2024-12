德國盃巔峰對決　勒沃庫森1比0擊敗拜仁慕尼黑闖四強

▲▼勒沃庫森晉級德國盃四強。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024德國盃今(4日)深夜迎來雙雄會師,由德甲榜首拜仁慕尼黑主場出戰排名第三的勒沃庫森;儘管控球率、射門次數都處於劣勢,但勒沃庫森還是靠著泰拉(Nathan Tella)在下半場第69分鐘的進球,以1比0擊敗十人作戰的拜仁慕尼黑,晉級德國盃四強。

WHAT A WIN! WE PROGRESS IN THE CUP!



90+4' | 0-1 | #FCBB04 #DFBPokal pic.twitter.com/zwAEZsv4mk