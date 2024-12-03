詹皇罕見持續打鐵遭酸「時代結束了」　打滿82場計劃出現變數

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

NBA生涯邁入第22季的天王詹姆斯(LeBron James)，近期投籃手感降到冰點，已連6場命中率低於45%，三分更是累計19投0中，即將迎來40歲生日的他是否終於不行了？引起熱議。有人嘲諷道，「他的時代終於結束了！」還有迷因帳號狂酸，「這可能是他生涯最後一季。」

LeBron missing wide open layups now ????????️ pic.twitter.com/Pt6HdkMqcZ [廣告]請繼續往下閱讀... December 3, 2024

月底就要度過40歲生日的詹姆斯，今(3)日「背靠背」作客灰狼，近期手感不佳的他，這一戰命中率進一步下滑，上半場10投2中，幾乎每次出手都打鐵，連大空檔都錯失，整場合計16投4中，近4戰三分更累計19投0中，如此的進攻低潮在詹皇的生涯中相當罕見。

LeBron has been HORRIBLE.



This really might be his last season ???? pic.twitter.com/WvsWHR1ImY — BricksCenter (@BricksCenter) December 3, 2024

這是否意味著稱霸NBA超過20年的詹姆斯終於不行了？在社群媒體上引起熱議，美國迷因帳號「BricksCenter」貼出詹皇錯失空檔上籃機會，還有三分再次打鐵的影片，狂酸道，「這可能是他生涯最後一季。」

有美國球迷直言，「詹姆斯的時代終於結束了！他完蛋了。」不過有人提出不同意見，「他並沒有完蛋，當然他的運動能力可能下降了一兩個檔次，但如果他身邊有合適的武器(隊友)，他會好得多。幾個月前他的同輩們還在奧運上投票選他為最佳球員呢，哈哈。」

詹姆斯深陷進攻低潮之下，他「打滿82場」的計劃是否生變也受到關注，他本人今日重申，「這是一個目標，但我們會看看情況再說，這件事我現在不想討論。」

湖人主帥瑞迪克(JJ Redick)則回應，「他在保養身體和恢復方面做得非常出色，我不知道他打滿82場是否對他和我們都有利。但如果他感覺良好，我們應該讓他上場，不過我們顯然希望能盡可能地管理好這一點。」