詹皇罕見持續打鐵遭酸「時代結束了」　打滿82場計劃出現變數

▲湖人詹姆斯。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者游郁香/綜合報導

NBA生涯邁入第22季的天王詹姆斯(LeBron James),近期投籃手感降到冰點,已連6場命中率低於45%,三分更是累計19投0中,即將迎來40歲生日的他是否終於不行了?引起熱議。有人嘲諷道,「他的時代終於結束了!」還有迷因帳號狂酸,「這可能是他生涯最後一季。」

月底就要度過40歲生日的詹姆斯,今(3)日「背靠背」作客灰狼,近期手感不佳的他,這一戰命中率進一步下滑,上半場10投2中,幾乎每次出手都打鐵,連大空檔都錯失,整場合計16投4中,近4戰三分更累計19投0中,如此的進攻低潮在詹皇的生涯中相當罕見。

LeBron has been HORRIBLE.



This really might be his last season ???? pic.twitter.com/WvsWHR1ImY