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王維中笑言陳晨威開轟有幫忙調整　期待明年中職平日也爆滿

▲▼王維中。（圖／記者楊舒帆攝）

▲王維中。（圖／記者楊舒帆攝）

 

記者楊舒帆／台東報導

味全龍左投王維中返鄉參與關懷盃棒球邀請賽，談到熱門話題12強賽，稱讚好友陳晨威開轟打出中華隊氣勢，也期待熱潮延續到明年球季，讓平日比賽也能擠進爆滿球迷。

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王維中在關懷盃期間看到年紀較小的球員，感覺像回到小時候，也藉機和學長敘舊。「當小球員失誤的時候，會讓我回想以前是不是也這樣，擔心被教練罵。」

關注每場12強賽事的王維中說：「印象最深刻的一定是冠軍戰，他們在關鍵時刻打擊都有發揮，投手都能把失分降到最低，沒有守備失誤和瑕疵。從大巨蛋到日本都表現得很好，我都有在看。」

談到好友陳晨威12強首戰對韓國敲滿貫彈，他表示：「他先以全壘打把比數拉開，這很重要，把中華隊氣勢帶起來，讓後面比賽越打越順。」至於陳晨威今年大量產出全壘打的轉變，王維中開玩笑地說：「經過我的調整，他的力量越來越大，打出去的球越來越遠。」當進一步詢問是哪方面的調整時，王維中笑著說：「不方便多說，怕太多人找我調整，我們自己知道就好。」

對於中華隊人氣飆升，王維中認為：「這是他們應得的，讓更多人喜歡棒球。希望大家不只是一日球迷，說不定明年連週二、週三的比賽都能爆滿，這也有可能。」

 

關鍵字： 中華隊王維中陳晨威12強賽棒球

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