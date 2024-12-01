恰哥啟發、心理師引導　吳俊偉12強「與棒球對話」背後故事曝光

▲▼世界12強棒球賽，吳俊偉。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台東報導

12強中華隊後援投手吳俊偉，曾在預賽前兩場為球隊守住勝利，被陳傑憲虧「臉色蒼白的小黑」站在櫃子前。吳俊偉賽後訪問提到，其實是在跟「球」對話，這是來自兄弟隨隊心理師洪紫峯的靈感，在台灣大賽時，曾以恰哥的一番話，讓他學會在場上更專注。

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時間倒回兄弟在台灣大賽的第一戰，當捕手高宇杰與吳俊偉談話時，洪紫峯也從旁分享一段故事，他告訴吳俊偉，「恰哥」彭政閔說過，棒球員手握的武器都曾經有生命：木棒取自樹幹、手套來自牛皮，球則有牛羊的共同奉獻。所以，他偶爾會跟這些「夥伴」說說話，告訴他們，之後比賽就麻煩他們幫忙實現願望了。

「所以，我也要跟我手上的球說說話嗎？」吳俊偉當時反問。洪紫峯回應，紅線球使用牛皮，棉線來自羊毛，軟木塞來源是木頭，它們其實都是生命。「你得相信它！就像教練相信你！只要你登場了，就是我們當下最棒的選擇！」

12強賽壓力來臨時，吳俊偉也跟手中的「紅線球」對話，賽後特別提到「峯哥」洪紫峯幫助他在高強度比賽中，發揮自己最佳能力。洪紫峯透露，其實吳俊偉一直把中華隊這件事放在心中，兄弟學長時而討論誰當過國手時，會開玩笑地說，吳俊偉無法融入這個話題，因為他從小到大沒有披過國家隊戰袍。

吳俊偉站上的第一個世界的舞台就是12強賽，洪紫峯提到他來自屏東涼山部落，與拳擊好手賴主恩同一個家鄉，心中渴望成為部落成功的案例鼓勵年輕人，有這份使命在，也成為他在球場上的動力。