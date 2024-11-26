達比修有驚喜獻上祝福！期待和古林睿煬同隊：先約傳接球

▲達比修有 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

北海道日本火腿鬥士隊今日正式宣布簽下台灣投手古林睿煬，球團監督新庄剛志透過影片表達熱烈歡迎之意，更特別向古林的阿嬤喊話，「請放心把孫子交給我，我們會很用心培育睿煬。」另外，古林睿煬的偶像達比修有也驚喜獻上祝福。

新庄監督表示，他是在今年夏天第一次看到古林睿煬的投球影片，「看到你投球的影片後，就深深愛上了。我深信只要你能加入鬥士隊，我們球隊就能拿到日本一。」他也坦承，在異國打球確實是一件辛苦的事，但強調球團上下將全力協助古林及其家人適應在日本的生活。

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現役王牌投手伊藤大海也現身祝賀，他期待能與古林一起挑戰總冠軍：「希望你能儘早適應北海道跟鬥士隊的環境，我們也會盡全力去協助你，2月名護春訓見。」

此外，曾效力火腿隊的日籍投手達比修有也送上祝福，「古林選手，恭喜你加盟北海道火腿鬥士隊。聽大家說你是一位很棒的投手，如果有機會的話，希望能夠一起在同隊出賽。在那之前，我也期待有朝一日能和你一起練習或是傳接球。」

新庄監督特別邀請古林的阿嬤前往北海道Es Con Field觀賽，強調球團將會全力培育這位新秀投手。

看到達比修有出現在影片中，古林睿煬相當開心，直言，「看到這個影片，真的覺得超酷的，看到達比修為我拍影片很感動。」