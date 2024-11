▲世界12強棒球賽冠軍戰,大會MVP陳傑憲。(圖/記者李毓康攝)

記者葉國吏/綜合報導

台灣奪下世界12強棒球賽冠軍,台灣隊長陳傑憲表現出色,就連國外球評都相當驚艷,直呼「明天就夠格打大聯盟!」

粉專「誰比朕更有力」貼出一段影片,可以聽到英文球評對於陳傑憲的表現相當讚賞,在陳傑憲完成中外野的深遠接殺後,球評直接大讚「If Chen wants, he is already qualified to play in the MLB tomorrow.」,意思就是如果陳傑憲願意,他明天就可以上大聯盟了。球評甚至以「無懼且勇敢」來形容陳傑憲。

▲台灣隊長陳傑憲感謝球迷相挺,還有曾總的信任(圖/翻攝自ETtoday直播)

陳傑憲在本屆大賽表現亮眼,他總共奪下MVP、打擊王、最佳外野手、最佳防守球員共4大獎。大聯盟記者相當關注他的表現,對於陳傑憲給出高度評價「的運動能力非常出色,如果他願意追求的話,他絕對有能力挑戰大聯盟!」不過陳傑憲對於大聯盟似乎沒有興趣,因為考量到年紀。