大聯盟球探解析台灣奪冠關鍵！教練團用人大膽　捕手引導為投手加分

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／專訪

以專業球探視角分析比賽，舊金山巨人環亞太區球探薛奕煌認為，中華隊能在世界12強冠軍戰中擊敗強大的日本隊，靠的不只是臨場的穩定表現，更是教練團在選人、用人及調度上的果斷與巧妙。他特別強調，短期盃賽的勝負往往取決於球員的近期狀態、投捕搭檔的默契，以及教練團對每個局面的細膩掌握。「勝負的關鍵在細節，而這次中華隊的細節處理無可挑剔。」

台灣今晚在世界12強棒球賽冠軍戰中以4比0完封日本隊，不僅終結對手在國際賽事的27連勝，。此次勝利也創下首度擊敗由日本職棒明星組成的國家隊的里程碑，為台灣棒球注入新能量。

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長期關注基層棒球、並曾受邀擔任電視台球評的舊金山巨人環亞太區球探薛奕煌指出，這次中華隊在選人、用人上的策略大膽且高效，讓人眼前一亮，尤其是投手群的表現讓他印象深刻。

▲世界12強棒球賽冠軍戰，曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

「這次賽前選人有不少爭議，外界也討論很多遺珠，但教練團用人非常有魄力，特別是在投手的調度上。像莊昕諺這樣年輕、國際賽經驗不多的投手，教練團在關鍵時刻敢把球交給他，展現出充分的信任，他的stuff（球質）非常適合拆彈角色，表現也證明了教練的眼光。」薛奕煌表示。

此外，他特別提到此次賽會中打線穩定性的重要性。「短期盃賽中，球員的近況比名氣重要得多，像一、三壘的深度雖然不算充裕，但潘傑楷近期狀態火燙，成功彌補了這方面的隱憂。而且教練團在打線上的變動不大，保持狀況良好的球員擔任先發，這樣的調度非常合理。」

談到比賽關鍵，薛奕煌表示，全壘打成為現代棒球決勝的趨勢。「全壘打本來就是可遇不可求，但中華隊在這次賽事中也展現出用長打解決比賽的能力，這一點與現代棒球的潮流接軌。」

▲12強官辦熱身賽，林家正。（圖／記者李毓康攝）

投手群表現出色 捕手引導成關鍵

回顧中華隊本次賽會的整體表現，投手群的穩定發揮成為奪冠的最大關鍵。「能把幾支強打球隊的打線壓制住，每一位投手上場都展現出高度自信，教練團也精準地在適合的時機派出合適的投手，這非常不容易。」他特別點名捕手林家正和戴培峰的功勞：「兩名捕手的引導為投手群加了很多分，他們的配球讓投手群如虎添翼。」

MVP選擇：陳傑憲與江國豪

談到本屆賽事的MVP人選，薛奕煌認為，打者部分非隊長陳傑憲莫屬。「他每次上場都能帶來貢獻，不管是敲出安打還是其他方式，他都為球隊加分，身為隊長，他也成功凝聚了整個團隊的氣氛，即使偶爾沒安打，也能在場上發揮價值。」

至於投手方面，薛奕煌則給予「隱形功臣」江國豪高度評價。「不管是拆彈還是幫忙吃局數，他都把自己的工作做到最好，在各種情況下穩定發揮，對球隊來說非常重要。」

台灣棒球的進步基石

最後，薛奕煌強調，這次中華隊的成功其實可以預見。「過去8至10年間，台灣基層棒球在國際賽事中的表現越來越好，許多球員在青少年時期已展現出色實力，這些球員如今也成為國家隊的主力。此外，台灣職棒從四隊增至六隊，洋投水準逐年提高，這些都為台灣棒球的進步奠定了基石。」

中華隊的奪冠，不僅為台灣棒球寫下新頁，更展現了未來持續進步的潛力與希望。

▲世界12強棒球賽冠軍戰，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）