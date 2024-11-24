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「你們兒子今天很驕傲！」陳傑憲奪冠後哽咽痛哭向天上父母獻禮

▲▼ 陳傑憲 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 陳傑憲 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／東京報導

台灣棒球寫下歷史新頁！在2024世界棒球12強賽冠軍戰，台灣以4：0完封日本，陳傑憲在比賽中關鍵開轟，登大會打擊王，賽後受訪時語帶哽咽，感性致詞向台灣球迷與隊友致謝，直呼：「請愛我們，請支持我們，不要放棄我們！」

「我們做到了！」 陳傑憲感謝團隊、球迷與天上父母 陳傑憲是本屆台灣隊的靈魂人物，身為隊長，他一路扛著重任，帶領這支年輕團隊挑戰強敵。賽後他難掩激動說，「從一路不被看好到拿下這座冠軍，這是團隊的努力，讓世界看見了台灣。謝謝每一位隊友，真的很團結。今天站上打擊區時，我不覺得自己會輸，因為隊友們已經幫我把壘包送到得點圈，我相信他們，也相信我自己。」

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談到壓力與責任，陳傑憲坦言，「我壓力真的很大，因為我們台灣要跟世界對抗，挑戰性真的很大。我告訴我的隊友，不用把目標放遠，每天把每一步走好，慢慢走，就能走到最後。這次我們創造了歷史、創造了奇蹟，這座冠軍對我們來說，就是奇蹟。」

他也特別感謝聯盟會長蔡其昌，以及所有提供支持的球迷與後勤，「很多球迷原本沒買機票，但知道我們進了冠軍賽後，就飛來東京幫我們加油。今天的東京巨蛋，真的不輸台北巨蛋，謝謝所有人！」 在奪冠的激動時刻，陳傑憲也提到了自己的家人，分享一路走來的壓力與堅持。

他透露，今年季賽期間曾對妻子承諾，「9月時我跟老婆說，如果你的生日禮物，我會拿MVP送給你，但我沒辦法達成。今天，這座冠軍就獻給你，愛你！」 說到這裡，陳傑憲一度哽咽，感謝一直在背後支持他的妻子和家人，並將榮耀獻給已故的父母，「最後，我想要謝謝天上的爸媽，你們的兒子今天很驕傲，希望你們在天上開心。」

台灣隊在此次12強賽的表現堪稱奇蹟，從小組賽一路披荊斬棘闖入冠軍戰，最終以壓倒性的4：0擊敗日本隊，完成一項不被看好的壯舉。陳傑憲認為，這座冠軍屬於每一位支持台灣棒球的人，「我們的團隊真的很棒，努力走到了最後。這次的冠軍，想要告訴台灣球迷，請繼續愛我們、支持我們，不要放棄我們。」 他強調，這是台灣棒球史上的重要時刻，不僅讓世界看見了台灣的實力，也為這支年輕的隊伍注入無比的信心「有夢就勇敢去闖，一定可以。」

關鍵字： 台灣棒球陳傑憲冠軍感性致詞奇蹟

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