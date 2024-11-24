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12強表現技驚四座！　美國名記看好悍將羅戈回大聯盟或簽約日職

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，委內瑞拉羅戈。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，委內瑞拉羅戈。（圖／記者李毓康攝）

實習記者胡冠辰／綜合報導

本屆12強賽委內瑞拉憑藉著優異的投打表現打進季軍賽，其中先發投手、現效力中職富邦悍將的羅戈（Nivaldo Rodríguez）表現相當耀眼，在東京巨蛋採訪的美國記者摩洛西（Jon Morosi）今（24日）就發文表示，看好羅戈有望簽約日職，甚至是重返大聯盟。

羅戈和同為富邦悍將的隊友富藍戈、曾效力樂天桃猿的必贏多與統一王牌勝騎士一起入選委內瑞拉國家隊；根據官網數據指出，羅戈合計出賽4場，包含複賽對台灣先發4局無失分，總計11局被敲8支安打（含一轟）責失4分，送出14次三振，防禦率為3.27。

「我預期右投手羅戈會簽下一份日本職棒（NPB）合約，或者在美國職棒（MLB）的春訓營中爭取一個名單席位，」摩洛西在貼文中說道，「他在12強賽代表委內瑞拉的表現令人印象深刻，他的指叉球非常優秀，並且曾在2020年和2021年效力於太空人隊，登上過大聯盟。」

羅戈先前曾在2020與2021年效力MLB休士頓太空人隊，首秀於2020年7月28日，合計出賽9場，在16局的投球內容中被敲出19支安打失了9分（8責失），送出了11次三振，防禦率為4.50；本季在富邦悍將出賽26場繳出10勝4敗，防禦率2.16的不俗成績。

關鍵字： 羅戈12強摩洛西

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