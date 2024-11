12強表現技驚四座！　美國名記看好悍將羅戈回大聯盟或簽約日職

▲世界12強棒球賽東京複賽,委內瑞拉羅戈。(圖/記者李毓康攝)



實習記者胡冠辰/綜合報導

本屆12強賽委內瑞拉憑藉著優異的投打表現打進季軍賽,其中先發投手、現效力中職富邦悍將的羅戈(Nivaldo Rodríguez)表現相當耀眼,在東京巨蛋採訪的美國記者摩洛西(Jon Morosi)今(24日)就發文表示,看好羅戈有望簽約日職,甚至是重返大聯盟。

I expect RHP Nivaldo Rodríguez to sign an NPB contract or be in an @MLB camp competing for a roster spot.



He has been so impressive for Venezuela at the @Premier12. Excellent splitter. Appeared in the majors with the Astros in 2020 and 2021.@WBSC @MLBNetwork