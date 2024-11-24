魔術主場連8勝不敗　活塞康寧漢本季首度缺席就輸球

▲▼魔術前鋒華格納。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間24日，奧蘭多魔術在主場以111比100擊敗底特律活塞，魔術前鋒華格納（Franz Wagner）維持近期好表現拿下30分、9籃板、8助攻，幫助魔術取得近9場比賽中的第8場勝利，且維持本季在主場不敗的金身。

魔術一哥班凱羅（Banchero）月初因腹肌撕裂將長期缺席，華格納成功接下得分火炬，他近11場比賽平均能得到27.7分，且最近7場比賽，已有5場得分達到或超過30分。

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Franz Wagner with another stellar night!



30 PTS (2nd straight with 30+)

9 REB

8 AST

4 3PM



Magic get the W. pic.twitter.com/dCd58dRIng — NBA (@NBA) November 24, 2024

魔術先發後衛薩格斯（Jalen Suggs）在第2節因左腿筋酸痛退場，本場沒有再回歸，僅登場9分2秒，得到2分、1阻攻。但魔術其他替補球員表現優異，他們在第4節成功將領先優勢擴大到22分，奠定了勝利。

魔術替補端有3人得分上雙，布雷克（Anthony Black）得到11分，附帶5助攻；華格納（Franz Wagner）拿下18分、7籃板；2年級後衛霍華德（Jett Howard）10分、4助攻。

戰敗的活塞方面，由於陣中得分王以及聯盟助攻排第4的康寧漢（Cade Cunningham），因臀部受傷，本季首次缺席比賽。然而，康寧漢首度缺陣活塞就亂了調，本場全隊出現17次失誤，且因為失誤被對手攻下29分。

活塞後衛艾維（Jaden Ivey）砍下全隊最高的19分並有7籃板；畢斯利（Malik Beasley）頂替受傷的康寧漢先發得到18分。