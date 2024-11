魔術主場連8勝不敗　活塞康寧漢本季首度缺席就輸球

▲▼魔術前鋒華格納。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間24日,奧蘭多魔術在主場以111比100擊敗底特律活塞,魔術前鋒華格納(Franz Wagner)維持近期好表現拿下30分、9籃板、8助攻,幫助魔術取得近9場比賽中的第8場勝利,且維持本季在主場不敗的金身。

魔術一哥班凱羅(Banchero)月初因腹肌撕裂將長期缺席,華格納成功接下得分火炬,他近11場比賽平均能得到27.7分,且最近7場比賽,已有5場得分達到或超過30分。

Franz Wagner with another stellar night!



30 PTS (2nd straight with 30+)

9 REB

8 AST

4 3PM



Magic get the W. pic.twitter.com/dCd58dRIng