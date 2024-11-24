曾豪駒還原與日本隊溝通過程　井端弘和：我不在意

▲台灣提前晉級冠軍賽，昨（23日）比賽中，台灣隊臨時換陳柏清作先發投手。（圖／記者李毓康攝）



文／中央社

世界12強棒球賽台灣隊總教練曾豪駒今天在賽後記者會上遭日媒頻頻提問，他表示，在與日本隊教頭井端弘和溝通時對方說「可以理解」；井端弘和也在記者會上說：「我不在意。」

由於今天「台日大戰」開打前就已提前確定兩隊攜手晉級明天冠軍戰，因此台灣隊臨時將今天先發投手從王牌林昱珉改為同為左投的陳柏清，這也引起日本隊及日本媒體不滿。台灣隊總教練曾豪駒更是在賽後記者會不斷遭到日媒提問。

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曾豪駒記者會後接受台灣媒體聯訪時說：「我知道他們要問什麼，真的不好意思，我該講的也都講了。」曾豪駒指出，本來是要換成郭俊麟先發，但大會規定要同樣換左投，「所以就對柏清比較抱歉，讓他連續2天先登板。」

許多日本媒體報導，日本隊總教練井端弘和對此事非常不滿，不過曾豪駒透露與日本隊溝通過程，「其實還好，總教練（井端弘和）有講他可以理解，但我們沒辦法去評論後面是怎樣，我們收到的訊息是這樣。」

賽後記者會上井端弘和談到此事也表示，「對手有跟我們提案說要更換先發投手，但這不是我們能決定的，要他們去跟大會說。」井端弘和也強調，最後是大會的決定，「我不在意，這是大會的判斷，不過結果是贏球太好了。」

另外，中華棒協也公布，台灣隊的罰款為2000元美金（約新台幣6萬5710元）。