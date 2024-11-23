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台式應援征服東京巨蛋！林襄空降助陣　日網：都忘記看比賽了

▲▼ 世界12強棒球賽東京複賽台日大戰，林襄與樂天女孩高橋佳帆（KAHO）一起到場聲援。（圖／記者李毓康攝）

▲ 世界12強棒球賽東京複賽台日大戰，林襄（右）與樂天女孩高橋佳帆（KAHO）（左）一起到場應援。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽台日大戰，不只場上精彩，場外更有「台式應援」搶盡鋒頭。日媒23日特別報導，擁有185萬追蹤者的「世界級啦啦隊女神」林襄突襲現身東京巨蛋，與秀秀子等人一同掀起應援熱潮，讓日本球迷直呼，「太精彩了，都忘記看比賽了！」

林襄今日上午抵達日本，隨即換上胸前繡有「CT」字樣的台灣隊外套趕赴球場。雖然東京巨蛋未如台北首輪賽事般設置表演舞台，但她仍與早先自費來日的秀秀子等人在外野席區，以最純粹的方式為中華隊加油。

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日媒特別關注台灣應援團的獨特魅力，雖然來到日本後人數較在台北時少，但氣勢依然不減，「便當便當」、「揮棒落空」等獨特口號不斷響徹球場。《日刊體育》報導，「被台灣應援風格吸引的日本球迷越來越多。。」

據《Sponichi》報導，不少日本球迷都被台式應援吸引，紛紛在社群媒體發文讚嘆，「台灣的應援既熱鬧又好玩」、「台灣球迷的聲量真的很驚人」。即使是在異地作戰，台灣應援團依舊用熱情點燃全場氣氛，展現台灣棒球文化的獨特魅力。

值得一提的是，林襄與秀秀子等人都是自費來日，展現對中華隊的支持。兩人也在個人社群平台分享應援照片，獲得大量球迷迴響，讓世界看見台灣啦啦隊的熱情與活力。

關鍵字： 啦啦隊、應援、林襄、中華隊、台灣

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