睽違21年擊敗美國！曾豪駒：讓全世界認識台灣棒球

▲世界12強棒球賽東京複賽，曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽中華隊22日以8比2擊敗美國隊，睽違21年在對戰美國的戰役中獲勝，總教練曾豪駒表示：「讓全世界的球迷認識台灣棒球。」

前一次擊敗美國隊要追溯至21年前的2003年世界盃，此役不但收下久違的勝利，攻守表現俱佳也讓曾豪駒相當欣慰。他說：「感謝教練團與選手彼此信任，用團隊力量贏得比賽，美國是實力堅強的球隊，跟他們比賽不只是很享受比賽過程，也靠著團隊力量獲勝。」

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▲▼世界12強棒球賽東京複賽，中華隊擊敗美國隊。（圖／記者李毓康攝）

終於破了美國魔咒，曾豪駒說：「很久沒贏美國，忘記多久了（笑）。這場勝利對台灣棒球很有意義，讓全世界球迷們認識台灣棒球，知道我們在跟世界強權比賽時，都想更接近他們一步，希望能讓大家認識我們的棒球與文化。」

超級循環賽目前1勝1敗，即將面對最終戰的日本隊，曾豪駒說：「大家團隊力量很好，相信彼此，創造屬於我們的歷史故事，目前還有機會，大家一起走下去，有無限可能，只有做了才知道能否實現。」

關鍵7局單局灌進5分成為扭轉戰局的關鍵，曾豪駒說：「美國隊是實力很強勁的對手，一開始想在前段攻下分數，雖然一直沒有先馳得點，但從第5局開始，按照情蒐給的策略去攻擊，最後得到好的結果，這都是因為隊友彼此信任，加上全台灣的應援，以及在日本球迷的支持，他們給我們力量才能獲勝。」

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，中華隊擊敗美國隊。（圖／記者李毓康攝）