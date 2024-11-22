富邦勇士簽下前NBA費城禁區長人　他2度回鍋台籃

▲富邦勇士簽下洋將摩爾特力。（圖／富邦勇士提供）

記者游郁香／綜合報導

台北富邦勇士今(22日)宣布與洋將摩爾特力(Arnett Moultrie)簽約，他是2012年NBA首輪新秀，曾替費城七六人效力過2季，之後輾轉至中國CBA、土耳其、菲律賓、韓國等聯賽闖蕩，在歐洲、中東及亞洲各國皆有征戰經驗。勇士球團看重他的進攻能力與傳球視野，希望他的加入能提升球隊內線的攻防表現。

摩爾特力現年34歲，身高208公分、體重118公斤，來自美國的他，未來將穿上勇士3號球衣。他2012年投入NBA選秀，以首輪第27順位被邁阿密熱火選中，隨後被交易至費城七六人。曾效力NBA費城、CBA江蘇、北京紫禁勇士、南京、新疆、青島，也曾至波多黎各、土耳其、烏拉圭、伊朗、菲律賓、韓國等聯賽闖蕩，在歐洲、中東及亞洲各國皆有征戰經驗。

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2021-22賽季加盟CBA新疆廣匯的摩爾特力，場均可貢獻29.6分、14.8籃板；2022-23賽季摩爾特力加盟T1聯盟台中太陽，出賽10場，場均繳出20.2分、10.1籃板，如今將再度回到台灣職籃。

對於摩爾特力的加入，領隊兼總教練許晉哲表示，「摩爾特力是一位非常有經驗的內線球員，無論策應與中距離投籃都是他在進攻端的武器，期待有他的加入能給予球隊在內線攻防上更大的幫助，也希望他盡快融入勇士團隊，發輝團隊最大的戰力。」

摩爾特力目前已抵台向球隊報到，預計將在11月30日勇士客場迎戰台鋼獵鷹的比賽中正式亮相。