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台灣今戰美國盼止6連敗！21年來僅1勝　首重防盜搶攻

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，中華隊練團左起曾豪駒、高志綱、陳江和、高國輝。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，中華隊教練團，左起曾豪駒、高志綱、陳江和、高國輝。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

2024年世界12強棒球賽4強超級循環賽，今（22）日上午11時（台灣時間）台美大戰即將登場。中華隊派出左投陳柏清先發，面對陣中不乏大聯盟百大新秀、賽場經驗豐富老將的美國隊，首要提防速度，可趁前段搶分。

回顧台美交手史，從1972年世界盃至今，雙方在洲際盃、奧運、經典賽等一級國際賽共交手34場，中華隊僅收8勝26敗，勝率23.5%。近20年更是戰況慘澹，9戰僅1勝8敗，目前陷入6連敗窘境。

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最近一次交手是2019年世界12強賽，「最強銀行員」吳昇峰展現王者氣勢，主投6.2局失3分、飆出7次三振，可惜中華隊最終仍以2：3一分之差落敗。

台灣最後一次擊敗美國，已是相隔21年前的2003年世界盃。當時由杜章偉（前中信鯨）先發主投，前6局僅被敲出一發陽春砲失分。靠著林智勝的超前全壘打，加上杜章偉7.2局優質表現，以及陳偉殷、林恩宇聯手後援，終以2：1擊敗美國隊。

台灣今天將再度與美國交手，期待終結連敗。長期關注基層棒球、曾受邀擔任電視台球評的舊金山巨人環亞太區球探薛奕煌指出，對戰這支美國隊，首要提防就是速度，「他們不只第一棒速度快，其他人也都有盜壘的能力，所以我們派出左投也算是可以幫助提防一壘跑者。還有第二棒的蕭（Matt Shaw）跟第四棒的沃德（Ryan Ward），兩個人狀況非常好，要特別注意。」

薛奕煌認為，如果可以在比賽前段先多拿幾分比較好，「美國隊在預賽輸委內瑞拉，他們雖然是本屆賽事天份最好的球隊，但攻守都比較不穩定，打擊會突然熄火，也可能一場打十分以上。他們先發投手群反而比牛棚不穩定。」投手方面可多用引誘球，「這批美國隊打者不怕速球。」

台美近20年交手紀錄
 

年份 比賽名稱 比分 台灣先發投手
2001年 世界盃預賽 台灣0：6美國 蔡仲南
2001年 世界盃四強賽 台灣1：4美國 許銘傑
2003年 世界盃 台灣2：1美國 杜章偉
2005年 世界盃 台灣4：5美國 增菘瑋
2007年 世界盃 台灣7：10美國 林英傑
2008年 奧運 台灣2：4美國 許文雄
2009年 世界盃 台灣3：14美國 許竹見
2011年 世界盃 台灣1：15美國 陳冠儒
2019年 世界12強 台灣2：3美國 吳昇峰
關鍵字： 棒球台美大戰中華隊世界12強美國隊

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