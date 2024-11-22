台灣今戰美國盼止6連敗！21年來僅1勝　首重防盜搶攻

▲世界12強棒球賽東京複賽，中華隊教練團，左起曾豪駒、高志綱、陳江和、高國輝。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

2024年世界12強棒球賽4強超級循環賽，今（22）日上午11時（台灣時間）台美大戰即將登場。中華隊派出左投陳柏清先發，面對陣中不乏大聯盟百大新秀、賽場經驗豐富老將的美國隊，首要提防速度，可趁前段搶分。

回顧台美交手史，從1972年世界盃至今，雙方在洲際盃、奧運、經典賽等一級國際賽共交手34場，中華隊僅收8勝26敗，勝率23.5%。近20年更是戰況慘澹，9戰僅1勝8敗，目前陷入6連敗窘境。

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最近一次交手是2019年世界12強賽，「最強銀行員」吳昇峰展現王者氣勢，主投6.2局失3分、飆出7次三振，可惜中華隊最終仍以2：3一分之差落敗。

台灣最後一次擊敗美國，已是相隔21年前的2003年世界盃。當時由杜章偉（前中信鯨）先發主投，前6局僅被敲出一發陽春砲失分。靠著林智勝的超前全壘打，加上杜章偉7.2局優質表現，以及陳偉殷、林恩宇聯手後援，終以2：1擊敗美國隊。

台灣今天將再度與美國交手，期待終結連敗。長期關注基層棒球、曾受邀擔任電視台球評的舊金山巨人環亞太區球探薛奕煌指出，對戰這支美國隊，首要提防就是速度，「他們不只第一棒速度快，其他人也都有盜壘的能力，所以我們派出左投也算是可以幫助提防一壘跑者。還有第二棒的蕭（Matt Shaw）跟第四棒的沃德（Ryan Ward），兩個人狀況非常好，要特別注意。」

薛奕煌認為，如果可以在比賽前段先多拿幾分比較好，「美國隊在預賽輸委內瑞拉，他們雖然是本屆賽事天份最好的球隊，但攻守都比較不穩定，打擊會突然熄火，也可能一場打十分以上。他們先發投手群反而比牛棚不穩定。」投手方面可多用引誘球，「這批美國隊打者不怕速球。」

台美近20年交手紀錄

