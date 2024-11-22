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輸委內瑞拉一顆失投致命！台灣對美首要提防速度

▲▼ 世界12強棒球賽東京複賽，中華隊 。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，中華隊 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

12強中華隊複賽首戰0比2不敵委內瑞拉，今天將迎戰美國。長期關注基層棒球、曾受邀擔任電視台球評的舊金山巨人環亞太區球探薛奕煌指出，中華隊昨役輸在一顆失投挨轟，對戰美國首要提防就是速度。

一球致命　錯失良機

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先發投手黃子鵬對委內瑞拉前3局投得相當出色，但在第4局遭C.佩雷茲（Carlos Pérez）轟出2分全壘打，成為致命傷。黃子鵬此役投4.2局失2分退場，王志煊、張奕、黃恩賜、莊昕諺接力後援無失分，但打線未能給予支援。

薛奕煌直言，這場比賽很可惜，「就輸在一顆失投球被打全壘打，跟上一屆對美國的複賽有點類似。」

關鍵在第5局1出局滿壘的得分機會，遺憾錯失破蛋良機。薛奕煌認為，這個半局滿壘的攻勢打擊上有點被動，「如果可以積極出棒應該會有更好的結果。」其中陳晨威兩好三壞那一球被判三振，他直言相當關鍵，但也指出，「其實那球有點外角。」

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，黃子鵬。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，黃子鵬。（圖／記者李毓康攝）

羅戈變速配球精準　左投組合壓制打線

委內瑞拉此戰頻繁換投，薛奕煌表示，對方可說是壓上最強投手戰力，「羅戈今天面對第一輪打者的叉指變速球使用的非常好，對左打跟右打都收到很好的效果，面對第二輪打線再把曲球加進配球，很難突破。」

「後面上來的阿爾瓦雷茲（Jose Alvarez）是很有大聯盟經驗的選手，還有莫斯克達（Oddanier Mosqueda）在預賽狀況也是非常好，兩位左投面對我們傾左的打線壓制力十足。」

對於中華隊投手群表現，他給予肯定，「投手群仍維持預賽的好狀況，每個上來都可以把自己最好的stuff拿出來，教練團換投也很明快且正確。」比較可惜的還是打線，「滿壘攻勢一分未得，前面幾局沒有把握對羅戈的熟悉性，從他手上拿下分數。」

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，委內瑞拉羅戈。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，委內瑞拉羅戈。（圖／記者李毓康攝）

投手可期嚴防速度　建議前段搶分

台美大戰今天登場，中華隊推出陳伯清掛帥先發。美國則由格羅茨（Zac Grotz）應戰。薛奕煌提醒，首要提防就是速度，「他們不只第一棒速度快，其他人也都有盜壘的能力，所以我們派出左投也算是可以幫助提防一壘跑者。還有第二棒的蕭（Matt Shaw）跟第四棒的沃德（Ryan Ward），兩個人狀況非常好，要特別注意。」

「美國隊在預賽輸委內瑞拉，他們雖然是本屆賽事天份最好的球隊，但攻守都比較不穩定，打擊會突然熄火，也可能一場打十分以上。他們先發投手群反而比牛棚不穩定。」薛奕煌認為，如果可以在比賽前段先多拿幾分比較好，「投手方面可多用引誘球，這批美國隊打者不怕速球。」

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，美國隊總教練索西亞（Mike Scioscia）。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，美國隊總教練索西亞（Mike Scioscia）。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球中華隊12強賽複賽委內瑞拉

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