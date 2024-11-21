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12強預賽完美壓制中華隊　才木浩人明先發對委內瑞拉

▲日本隊投手才木浩人。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊投手才木浩人。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

世界12強棒球賽複賽今（21）日在東京開打，日本代表隊「侍Japan」明（22）日對委內瑞拉之戰，推派阪神王牌才木浩人先發。才木浩人預賽對中華隊繳出5.2局無失分的完美表現，當時中華隊僅有陳傑憲、曾頌恩能對他敲安。才木浩人20日進入牛棚備戰，明日將迎接職業生涯首次「中5日」登板。

才木浩人職業生涯進入第8年，他在4年前（2020年11月）進行手肘韌帶重建手術（Tommy John）手術，這次12強棒球賽，首次「解禁」中5日的登板安排（指投手在上一次先發投球後的第5天再次先發）。

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台灣時間20日，才木依照例行慣例，在比賽前2天進入牛棚進行調整，完成傳接球後，他在後方的牛棚投了約50球，才木表示休息天數減少，不會有太大影響，反倒是天氣比較需要克服，「回到日本後，感覺天氣變冷了，身體確實變得較難活動，所以我特別注意這一點，其他的就和平常一樣。」

在B組預賽對台灣的比賽中，才木浩人投了5又2/3局，僅被擊出3支安打，未失分，成為首位在1級國際賽事取得勝投的阪神投手。然而，才木的目標不止首勝，他要不斷奪勝直到拿下世界冠軍，「我要讓自己有出賽的比賽，球隊都拿下勝利。」

 
關鍵字： 棒球12強日本台灣中華隊才木浩人委內瑞拉陳傑憲曾頌恩

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