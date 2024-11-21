勇士噩耗！柯瑞「新搭檔」打6場就報銷　梅爾頓將動刀治療韌帶

▲勇士梅爾頓。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

勇士今(21)日出戰老鷹前傳來一個大噩耗，球團宣布扭傷左膝前十字韌帶的後場新援梅爾頓(De'Anthony Melton)，經過進一步檢查後，顯示進行手術治療是「最佳選擇」，本季提前報銷。值得一提的是，主帥柯爾(Steve Kerr)原有意讓梅爾頓擔任天王柯瑞(Stephen Curry)的固定搭檔，他卻只打了6場就告別這個賽季。

被主帥柯爾大讚「攻守俱佳」的得分後衛梅爾頓，在13日對獨行俠一役扭傷左膝前十字韌帶，史丹佛醫學中心醫生艾布拉姆斯(Geoffrey Abrams) 指出，「非常輕微的韌帶扭傷，沒有重大結構問題的情況下，可能只需要幾周的時間復原。」若有結構性損傷，恐怕就得動刀，復健過程必須增強膝蓋周圍的肌肉並讓那條韌帶痊癒。

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最終勇士在今日宣布，已經因為左膝前十字韌帶扭傷缺席2場比賽的梅爾頓，經過進一步檢查後，確認了傷勢嚴重程度，結果顯示進行手術是最佳選擇，本季提前報銷，對目前暫居西區龍頭的灣區軍團來說，無疑是一大噩耗，主帥柯爾原本有意讓梅爾頓擔任當家一哥柯瑞的固定後場搭檔。

本季才入隊的梅爾頓，在11日對雷霆、13日對獨行俠的比賽連續先發，他這2戰場均能得16.5分、7籃板、3助攻和2抄截，投籃命中率47.8%、三分命中率高達50%。他本季6場，繳出場均10.3分、3.3籃板和2.8助攻，整體命中率40.7%、三分命中率37.1%。

梅爾頓今夏與勇士簽下1年1280萬美元的合約，現在他的賽季結束了，再次因為健康問題進入自由市場。美國運動醫學專家杰弗里斯(Evan Jeffries)表示，梅爾頓大概需要9到12個月的復原時間。