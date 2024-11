與哈登分居三分球榜前2！柯瑞直呼太酷　兩人地位卻有巨大差距

Stephen Curry back-to-back from behind the arc ‼️ ???? @NBCSAuthentic pic.twitter.com/HTOnQGAxuA

記者游郁香/綜合報導

3屆得分王哈登(James Harden)登上歷史三分球榜第2後隔天,就與「三分球王」柯瑞(Stephen Curry)正面對決,哈登今(19)日在快艇主場僅砍進2顆三分,柯瑞則飆了6顆,雙方的差距來到811顆。《CBS體育》直言,儘管哈登也很偉大,但他與柯瑞之間存在巨大鴻溝。

▲勇士天王柯瑞。(圖/達志影像/美聯社)

哈登在迎戰勇士前1天,以2975個三分命中數,超越「雷槍」艾倫(Ray Allen)的紀錄,登上歷史第2位,僅次於勇士天王柯瑞,替兩人今日的對決增添話題性。

▲勇士柯瑞、快艇哈登。(圖/達志影像/美聯社)

被問到大家是否會因為哈登締造的三分紀錄,將他視為一名三分射手?快艇主帥魯伊(Tyronn Lue)表示,「我不這麼認為。你會想到他的後撤步和得分能力,但你不會想到他位居三分命中數排行榜第2。」他解釋,「有點像詹姆斯(LeBron James)一開始被認為是傳球為主的球員,但現在他是歷史得分王,有點類似。」

勇士教頭柯爾(Steve Kerr)則提到,要守住哈登的三分,又要不讓他上罰球線,這是難上加難,「這就是你在對陣哈登時所面對的情況。他會投進一些球,他是一名偉大的球員,顯然是一個名人堂等級的球員,如果讓他上罰球線12或13次,那要贏得比賽就很難了。」

Harden knows a thing or two about threes ???? pic.twitter.com/4Nrinu38np