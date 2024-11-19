與哈登分居三分球榜前2！柯瑞直呼太酷　兩人地位卻有巨大差距

Stephen Curry back-to-back from behind the arc ‼️



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記者游郁香／綜合報導

3屆得分王哈登(James Harden)登上歷史三分球榜第2後隔天，就與「三分球王」柯瑞(Stephen Curry)正面對決，哈登今(19)日在快艇主場僅砍進2顆三分，柯瑞則飆了6顆，雙方的差距來到811顆。《CBS體育》直言，儘管哈登也很偉大，但他與柯瑞之間存在巨大鴻溝。

▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

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哈登在迎戰勇士前1天，以2975個三分命中數，超越「雷槍」艾倫(Ray Allen)的紀錄，登上歷史第2位，僅次於勇士天王柯瑞，替兩人今日的對決增添話題性。

▲勇士柯瑞、快艇哈登。（圖／達志影像／美聯社）

被問到大家是否會因為哈登締造的三分紀錄，將他視為一名三分射手？快艇主帥魯伊(Tyronn Lue)表示，「我不這麼認為。你會想到他的後撤步和得分能力，但你不會想到他位居三分命中數排行榜第2。」他解釋，「有點像詹姆斯(LeBron James)一開始被認為是傳球為主的球員，但現在他是歷史得分王，有點類似。」

勇士教頭柯爾(Steve Kerr)則提到，要守住哈登的三分，又要不讓他上罰球線，這是難上加難，「這就是你在對陣哈登時所面對的情況。他會投進一些球，他是一名偉大的球員，顯然是一個名人堂等級的球員，如果讓他上罰球線12或13次，那要贏得比賽就很難了。」

Harden knows a thing or two about threes ???? pic.twitter.com/4Nrinu38np — LA Clippers (@LAClippers) November 19, 2024

這一戰開賽僅130秒，哈登就砍進本場首顆三分球，11秒後，柯瑞也馬上還以顏色。哈登最終在三分外線6投僅2中，但他送出多達16次助攻，帶領快艇以102比99取得本季對戰勇士2連勝；柯瑞三分則是15投6中，他攻下全場最高的26分。

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賽後柯瑞生涯三分命中數來到3788顆，與哈登的2977顆有多達811顆的差距。對於與同為2009年新秀的哈登，分居歷史三分球榜前2名，柯瑞直呼很酷，他坦言兩人剛進聯盟時，都沒想過能達成這樣的成就。

▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

《CBS體育》則直言，儘管哈登生涯初期，評價在柯瑞之上，他比柯瑞更早成為全明星球員，在雷霆時就獲得年度最佳第6人，隨隊打進2012年NBA總冠軍賽，當時沒人預料到柯瑞會在2015年大爆發，帶起小球風潮，更建立起金州王朝。

《CBS體育》直言，兩人之間存在巨大的鴻溝，雖然哈登非常偉大，但他沒有冠軍戒，也不是歷史前10(或更高)的球員，他不像歷史三分球王柯瑞擁有那種令人敬畏的「統治地位」。