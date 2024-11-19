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獨／張政禹自嘲掀「金三角」手勢潮　「ALL IN」拚戰12強

▲▼ 張政禹 。（圖／棒協提供）

▲張政禹 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／台北報導

12強賽場上，中華隊選手每當上壘就比出金三角手勢歡呼，這個充滿故事的慶祝動作已成為本屆賽事最具特色的經典畫面。原來這個源自味全龍的招牌手勢，正是由游擊手張政禹所發起。

今年季中，張政禹因涉及德州撲克風波，遭中職禁賽、罰款。當初入選國家隊時也背負質疑聲音，但他從熱身賽開始，就以出色的打擊手感及穩健的守備表現，逐漸扭轉外界觀感。

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面對先前的負面聲浪，張政禹坦然接受，「事情都已經發生了，選擇往前看，不要再去想之前的事情。」他坦承自己做錯事，「我盡全力去改進，也告訴自己，往後更專注投入場上，不要再被外界那些東西影響。」

今年迎來人生重要時刻，當上父親的張政禹心態更加成熟。「兒子出生之後，自己更有家庭責任感，更了解自己要做什麼事情。」他強調，「不是我自己一個人的事情，我現在身為父親，不能讓小孩子還有家人為我擔心，也希望未來能給小孩子一個很好的榜樣。」

張政禹發起的「金三角」手勢，也帶起球隊士氣。他笑說，「算是一種自嘲吧，這個動作在德州撲克裡面代表『All IN』（全壓）的意思，其實也可以翻譯成我們毫不保留、全力以赴。」他希望大家帶著這樣的想法在場上持續展現自己。

在預賽最後一戰對古巴之役，張政禹迎來國家隊處女秀，獲得先發機會，直呼相當興奮，「雖然這場比賽已無關晉級東京，但仍要保持贏球的企圖心，全力以赴！」

對於首次披上中華隊戰袍，張政禹相當享受，「在大巨蛋裡面，球迷吶喊的聲音聽起來很舒服，也很感謝台灣球迷這麼賣力為我們加油。」

▲▼ 中華隊「三角」手勢，吉力吉撈．鞏冠、帶培峰、朱育賢 。（圖／棒協提供）

▲中華隊「金三角」手勢，吉力吉撈．鞏冠 。（圖／棒協提供）

關鍵字： 張政禹中華隊金三角手勢國家隊德州撲克

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