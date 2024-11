平淡看待生涯最終站　納達爾：完美謝幕只出現在美國電影裡

▲納達爾(Rafael Nadal)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

西班牙蠻牛納達爾(Rafael Nadal)台灣時間10月10日宣布,將在11月台維斯盃賽事結束後退役,告別23年職業生涯;在今(19日)舉行的賽前記者會中,納達爾表示自己正努力控制作為職業選手最後幾天所帶來的情緒,因此儘管他現在對自己的情況感到平和,仍不願討論關於「完美謝幕」場景的想像。

This week, at the @DavisCup in Málaga, @RafaelNadal will play his last ever match.



With 92 singles titles, including 22 Grand Slams and 14 of them at Roland-Garros, his legacy has forever changed the face of tennis.



Read the story of this legendary career. pic.twitter.com/bLX2XM72wM [廣告]請繼續往下閱讀... November 18, 2024

「沒有理想的告別方式,」納達爾在記者會上說道,「電影般的結局只會出現在美國電影裡,而我很久以前就明白,我不會有那樣的結局,所以這不是我擔心的事情。」

隨後納達爾表示,希望淡化自己告別的重要性,讓所有運動員都必須面對的退役過程變得更加平常化,「我正以盡可能正常的方式面對這一切。」

An Emotional Goodbye to a Legend!

The tennis world is abuzz as Rafael Nadal prepares for his farewell at the Davis Cup Finals. ???????? https://t.co/l5886HGvRL



What’s your favorite Rafael Nadal moment?#RafaelNadal #DavisCupFinals #Sports #Tennis #DavidCup #athleisure pic.twitter.com/NfwU6b9IJW — Kangaroofit (@kangaroofit_in) November 19, 2024

「當然,這是一個人生階段的結束,我與其中的許多人(隊友)分享了許多年,雖然與其他人分享的時間不多,但當我看到一位每週都在電視上看到的運動員時,我感覺是相同的,最終,他們成為了你生活的一部分。」納達爾如此說道。

「我明白,對於很多從小看我比賽長大的人來說,這是一個時代的結束,他們將再也無法看到我以職業身份比賽了,」納達爾繼續說,「這是生活的一部分,這種事已經發生在每個人身上,而現在輪到我了,這很正常。」

「我知道我已經盡了最大的努力,現在是時候接受現實,沒有任何戲劇性的情緒,這樣我才能帶著個人滿足感離開,因為我總是做了情況所要求的一切努力,」納達爾補充道,「就像我許多次做到的那樣,這種方式對我來說效果很好,然而,現在由於年齡、累積的因素以及多重傷病,我必須說再見了。」

Former world number one tennis champion Rafael Nadal said he will not dwell on his impending retirement at the Davis Cup Finals in Malaga, as he stays focused on helping Spain claim the trophy this week https://t.co/yjhXNrCVGA pic.twitter.com/Sq2Rk6gLQW — Reuters (@Reuters) November 18, 2024

但在那場「最後一舞」到來之前,納達爾談到至少還有一個篇章要完成,那就是即將到來台維斯盃賽程,「我們是來競爭的,我們不能讓其他事情分散我們的注意力,我們的目標是盡全力爭取最好的成績。」

「如果全隊都能保持競爭力,並努力贏得另一座台維斯盃冠軍,那將是美好的,不僅對我來說是一次精彩的告別,也會給大家帶來極大的喜悅。」納達爾表示。