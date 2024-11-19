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平淡看待生涯最終站　納達爾：完美謝幕只出現在美國電影裡

▲納達爾（Rafael Nadal）。（圖／路透）

▲納達爾（Rafael Nadal）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）台灣時間10月10日宣布，將在11月台維斯盃賽事結束後退役，告別23年職業生涯；在今（19日）舉行的賽前記者會中，納達爾表示自己正努力控制作為職業選手最後幾天所帶來的情緒，因此儘管他現在對自己的情況感到平和，仍不願討論關於「完美謝幕」場景的想像。

「沒有理想的告別方式，」納達爾在記者會上說道，「電影般的結局只會出現在美國電影裡，而我很久以前就明白，我不會有那樣的結局，所以這不是我擔心的事情。」

隨後納達爾表示，希望淡化自己告別的重要性，讓所有運動員都必須面對的退役過程變得更加平常化，「我正以盡可能正常的方式面對這一切。」

「當然，這是一個人生階段的結束，我與其中的許多人（隊友）分享了許多年，雖然與其他人分享的時間不多，但當我看到一位每週都在電視上看到的運動員時，我感覺是相同的，最終，他們成為了你生活的一部分。」納達爾如此說道。

「我明白，對於很多從小看我比賽長大的人來說，這是一個時代的結束，他們將再也無法看到我以職業身份比賽了，」納達爾繼續說，「這是生活的一部分，這種事已經發生在每個人身上，而現在輪到我了，這很正常。」

「我知道我已經盡了最大的努力，現在是時候接受現實，沒有任何戲劇性的情緒，這樣我才能帶著個人滿足感離開，因為我總是做了情況所要求的一切努力，」納達爾補充道，「就像我許多次做到的那樣，這種方式對我來說效果很好，然而，現在由於年齡、累積的因素以及多重傷病，我必須說再見了。」

但在那場「最後一舞」到來之前，納達爾談到至少還有一個篇章要完成，那就是即將到來台維斯盃賽程，「我們是來競爭的，我們不能讓其他事情分散我們的注意力，我們的目標是盡全力爭取最好的成績。」

「如果全隊都能保持競爭力，並努力贏得另一座台維斯盃冠軍，那將是美好的，不僅對我來說是一次精彩的告別，也會給大家帶來極大的喜悅。」納達爾表示。

關鍵字： 台維斯盃西班牙納達爾

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