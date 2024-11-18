運動雲

>

賽前遭諷弱雞！曾豪駒率台灣打進東京巨蛋　點名感謝2關鍵人物

點評：賽前遭諷弱雞！曾豪駒率台灣打進東京巨蛋　點名感謝2人

賽前不被看好，台灣棒球首度打進12強複賽、前進東京巨蛋，振奮球迷。（中華棒協提供）

▲賽前不被看好，台灣棒球首度打進12強複賽、前進東京巨蛋，振奮球迷。（中華棒協提供）

圖文／鏡週刊

世界棒球12強B組預賽今（18日）將迎來最後一天賽程，不過B組前2強已確定由日本和台灣拿下，將前進東京巨蛋進入超級循環賽爭取冠軍；這也是台灣棒球隊史最佳成績，從賽前不被看好，一路打進複賽，總教練曾豪駒表示，很榮幸能和這批球員一起奮戰，對於投手這次的精采表現，他也特別點名感謝投手教練林岳平和牛棚教練王建民。

台灣昨（17日）晚在台北大巨蛋以11比3大勝澳洲，在B組預賽中累積3勝1敗的成績，由於首場比賽擊敗韓國隊，而因此就算今天對上古巴的比賽落敗，或韓國擊敗澳洲，台灣都將確定晉級複賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣首度進到12強複賽，寫下隊史最佳成績，但其實賽前從組成就不被看好，許多中職大將包括拿下MVP的古林睿煬和曾被封為「國防部長」的張育成，這次都沒有參賽，被諷是史上最弱，甚至還有日本體育網站分析這次台灣隊伍的組成，是12隊裡面倒數第2。

台灣好手們在一片不看好的情況下，打出一場場優質比賽，昨更提前確定拿到四強門票，將與美國、委內瑞拉、日本，一起前進東京奧運爭取最高榮譽，振奮無數球迷。

儘管賽前先發輪值被調侃是「五號先發海」，不過這次台灣投手們的表現卻相當亮眼，目前4場比賽下來總共只掉了10分，是B組失分最低的隊伍，還勝過日本的13分，可以順利晉級投手表現功不可沒，主帥曾豪駒賽後受訪特別提到，這要歸功於投手教練林岳平和牛棚教練王建民，他們對選手狀況的掌握，讓選手發揮優勢，上場時都能夠貢獻自己的戰力，也讓球員們相信自己不是沒有能力的。

總教練曾豪駒賽後點名林岳平和王建民，感謝他們在投手上的調度和掌握，能順利晉級投手的表現功不可沒。（中華棒協提供）

▲總教練曾豪駒賽後點名林岳平和王建民，感謝他們在投手上的調度和掌握，能順利晉級投手的表現功不可沒。（中華棒協提供）

曾豪駒坦言，這次在組隊過程中當然有很多聲音，但選手們沒有因此受到影響，大家努力克服，相信自己、相信隊友，「最終也證明他們不是做不到」。

台灣搶下四強門票順利晉級，曾豪駒也說很開心，感謝球員和教練們，身為總教練的他感到很榮幸可以很這批球員們一起奮戰，前進東京巨蛋。他也說，明天就是重新開始，一樣要專注面對每場比賽，希望到東京可以爭取更好的成績，並提到之前敗給日本隊有點不甘心，期待再次和日本武士隊對決，打出精采的比賽。

本次12強賽事的超級循環賽採特殊賽制，預賽成績將不帶入複賽，因此各組前2強的隊伍，在複賽仍會交手，台灣預計將在11月23日晚上再戰日本。

台灣在B組預賽中打出好成績，提前取得晉級四強門票，將前進東京巨蛋，球員和球迷們都相當興奮。（中華棒協提供）

▲台灣在B組預賽中打出好成績，提前取得晉級四強門票，將前進東京巨蛋，球員和球迷們都相當興奮。（中華棒協提供）


更多鏡週刊報導
【12強預賽】台灣隊晉級四強前進東京　他要兌現「1000份雞排祭品文」：一定做到
【12強預賽】上次繳6局無安打好投！　台灣隊預賽最終戰再派黃子鵬戰古巴
【12強預賽】台灣隊闖入4強創隊史最佳　若奪冠每人可拿700萬元國光獎章獎金

關鍵字： 鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

韓媒標題「棒球恥辱日」評韓國淘汰　繼2023WBC後又一災難

韓媒標題「棒球恥辱日」評韓國淘汰　繼2023WBC後又一災難

中華隊前4名締造12強賽最佳名次　4強賽21日首戰委內瑞拉

中華隊前4名締造12強賽最佳名次　4強賽21日首戰委內瑞拉

中華隊提前晉級　預賽終戰黃子鵬對古巴

中華隊提前晉級　預賽終戰黃子鵬對古巴

台灣隊長陳傑憲超顏值有領導力！日媒專訪：旅日逆轉人生的成功學

台灣隊長陳傑憲超顏值有領導力！日媒專訪：旅日逆轉人生的成功學

中華隊挺進4強！　奪冠每人可拿國光獎章獎金700萬元

中華隊挺進4強！　奪冠每人可拿國光獎章獎金700萬元

韓職破千萬觀眾成強烈對比　韓媒嘆：國際賽失利已非慘案是現實

韓職破千萬觀眾成強烈對比　韓媒嘆：國際賽失利已非慘案是現實

澳洲讚中華隊表現太好　曾總率隊打進東京：我們做到了

澳洲讚中華隊表現太好　曾總率隊打進東京：我們做到了

應援曲吵翻天！蔡其昌協調6隊「台灣尚勇」全場吼起來

應援曲吵翻天！蔡其昌協調6隊「台灣尚勇」全場吼起來

58歲前拳王泰森「輸了8次血差點死」　敗給27歲網紅仍說自己贏了

58歲前拳王泰森「輸了8次血差點死」　敗給27歲網紅仍說自己贏了

中華隊預賽狂轟6發！林立：讓對手不再感覺舒服

中華隊預賽狂轟6發！林立：讓對手不再感覺舒服

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

熱門新聞

韓媒標題「棒球恥辱日」評韓國淘汰　繼2023WBC後又一災難

中華隊前4名締造12強賽最佳名次　4強賽21日首戰委內瑞拉

中華隊提前晉級　預賽終戰黃子鵬對古巴

台灣隊長陳傑憲超顏值有領導力！日媒專訪：旅日逆轉人生的成功學

中華隊挺進4強！　奪冠每人可拿國光獎章獎金700萬元

韓職破千萬觀眾成強烈對比　韓媒嘆：國際賽失利已非慘案是現實

讀者回應

﻿

熱門新聞

1韓媒標題「棒球恥辱日」　評韓國淘汰

2中華隊前4名締最佳名次　4強賽21日首戰委國

3中華隊提前晉級　預賽終戰黃子鵬對古巴

4中華隊挺進4強！　奪冠每人可拿國光獎章獎金700萬元

5日媒專訪陳傑憲　旅日逆轉人生

最新新聞

1夢想家補強　208公分炮塔帕奇爾加盟

2曾豪駒率台灣打進東京巨蛋　點名感謝2人

3神猛4關鍵「這是中華隊你敢信？」　球迷：最強的都當球評

4誤信台灣1弱點　韓國隊原本目標「只輸日本」

5台灣啦啦隊「冒雨應援」日古大戰！感動球迷

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

對日本不怕了！黃恩賜靠全場球迷溫暖守護：有股力量在背後

中華隊12強1：3惜敗日本　戴培峰陽春砲未能掀逆轉

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366