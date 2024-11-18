賽前遭諷弱雞！曾豪駒率台灣打進東京巨蛋　點名感謝2關鍵人物

點評：賽前遭諷弱雞！曾豪駒率台灣打進東京巨蛋 點名感謝2人

▲賽前不被看好，台灣棒球首度打進12強複賽、前進東京巨蛋，振奮球迷。（中華棒協提供）

圖文／鏡週刊

世界棒球12強B組預賽今（18日）將迎來最後一天賽程，不過B組前2強已確定由日本和台灣拿下，將前進東京巨蛋進入超級循環賽爭取冠軍；這也是台灣棒球隊史最佳成績，從賽前不被看好，一路打進複賽，總教練曾豪駒表示，很榮幸能和這批球員一起奮戰，對於投手這次的精采表現，他也特別點名感謝投手教練林岳平和牛棚教練王建民。

台灣昨（17日）晚在台北大巨蛋以11比3大勝澳洲，在B組預賽中累積3勝1敗的成績，由於首場比賽擊敗韓國隊，而因此就算今天對上古巴的比賽落敗，或韓國擊敗澳洲，台灣都將確定晉級複賽。

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台灣首度進到12強複賽，寫下隊史最佳成績，但其實賽前從組成就不被看好，許多中職大將包括拿下MVP的古林睿煬和曾被封為「國防部長」的張育成，這次都沒有參賽，被諷是史上最弱，甚至還有日本體育網站分析這次台灣隊伍的組成，是12隊裡面倒數第2。

台灣好手們在一片不看好的情況下，打出一場場優質比賽，昨更提前確定拿到四強門票，將與美國、委內瑞拉、日本，一起前進東京奧運爭取最高榮譽，振奮無數球迷。

儘管賽前先發輪值被調侃是「五號先發海」，不過這次台灣投手們的表現卻相當亮眼，目前4場比賽下來總共只掉了10分，是B組失分最低的隊伍，還勝過日本的13分，可以順利晉級投手表現功不可沒，主帥曾豪駒賽後受訪特別提到，這要歸功於投手教練林岳平和牛棚教練王建民，他們對選手狀況的掌握，讓選手發揮優勢，上場時都能夠貢獻自己的戰力，也讓球員們相信自己不是沒有能力的。

▲總教練曾豪駒賽後點名林岳平和王建民，感謝他們在投手上的調度和掌握，能順利晉級投手的表現功不可沒。（中華棒協提供）

曾豪駒坦言，這次在組隊過程中當然有很多聲音，但選手們沒有因此受到影響，大家努力克服，相信自己、相信隊友，「最終也證明他們不是做不到」。

台灣搶下四強門票順利晉級，曾豪駒也說很開心，感謝球員和教練們，身為總教練的他感到很榮幸可以很這批球員們一起奮戰，前進東京巨蛋。他也說，明天就是重新開始，一樣要專注面對每場比賽，希望到東京可以爭取更好的成績，並提到之前敗給日本隊有點不甘心，期待再次和日本武士隊對決，打出精采的比賽。

本次12強賽事的超級循環賽採特殊賽制，預賽成績將不帶入複賽，因此各組前2強的隊伍，在複賽仍會交手，台灣預計將在11月23日晚上再戰日本。

▲台灣在B組預賽中打出好成績，提前取得晉級四強門票，將前進東京巨蛋，球員和球迷們都相當興奮。（中華棒協提供）



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