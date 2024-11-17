應援曲吵翻天！蔡其昌協調6隊「台灣尚勇」全場吼起來

▲12強中華隊出戰日本隊，近四萬名球迷入場觀賽。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽應援團受到外媒熱議，終於在台日大戰出現經典的統一獅應援曲「統一尚勇」改成「台灣尚勇」讓全場沸騰，各隊應援曲播出的長度不一受到熱議，中職會長蔡其昌協調6隊球團與應援團長，讓台式應援躍上國際。

中職會長蔡其昌透露，「球迷有很多意見反映，其實比賽承辦單位是中華棒協不是中職，大家對我比較熟悉，還是說TAG我有空都會回應，大部分問題都是主辦單位的問題，不是國家隊的問題，我盡量幫忙，忽然之間多了『蔡總機』的稱呼。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

球迷反映「為什麼應援曲沒有統一尚勇」，由於此曲歌詞簡單朗朗上口讓全場可以「吼起來」，不少球迷希望一起在12強賽事唱這首歌。蔡其昌透露，「太多人問我，所以我也試著詢問團長，他們認為6隊要盡量達到公平性，不能怪團長，想一想後就與6隊球團直接溝通，請他們答應，不要論公平性，只要現場能大聲、有效果，球迷也喜歡，就配合氛圍找到適合歌曲。球團都已經答應，因此轉達給團長，不用管公平性。」

台日大戰在攻擊時的應援，多次喊出「統一尚勇」頗受好評，也躍上日媒報導。蔡其昌說，「昨天應援聲音很大聲，球迷都很大聲，效果不錯，團長都很辛苦，希望大家體諒他們，主要是要贏球，應援是盡力吶喊，讓大家幫助中華隊最重要。」