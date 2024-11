勇士格林絆倒華裔長人周志豪　爭議動作被升級為惡意犯規

▲勇士格林、灰熊周志豪。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間16日金州勇士以123比118擊敗灰熊,比賽中出現一段小插曲,勇士悍將格林(Draymond Green)在一波進攻中,故意絆倒灰熊「小姚明」周志豪(Zach Edey),當時裁判僅吹判一般犯規,灰熊感到不滿賽後提出申訴,聯盟今早(17日)公布將其動作升級為1級惡意犯規。

犯規發生在第3節,格林持球突破時失去平衡,摔倒在周志豪的腳邊,周志豪撿起格林的失誤球,準備發起快攻。此時,格林倒在地上,向外張開了他的左腿,同時用左手肘和側腹夾住周志豪的右腳踝,目的看似要讓周志豪無法參與這波進攻,最終周志豪被格林伸展的左腿絆倒,裁判當時判定為1次普通犯規。

Draymond Green never beating the allegations. Look at what he did to Zach Edey’s leg pic.twitter.com/mNFkE4mPjB