勇士格林絆倒華裔長人周志豪　爭議動作被升級為惡意犯規

▲勇士格林、灰熊周志豪。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間16日金州勇士以123比118擊敗灰熊，比賽中出現一段小插曲，勇士悍將格林（Draymond Green）在一波進攻中，故意絆倒灰熊「小姚明」周志豪（Zach Edey），當時裁判僅吹判一般犯規，灰熊感到不滿賽後提出申訴，聯盟今早（17日）公布將其動作升級為1級惡意犯規。

犯規發生在第3節，格林持球突破時失去平衡，摔倒在周志豪的腳邊，周志豪撿起格林的失誤球，準備發起快攻。此時，格林倒在地上，向外張開了他的左腿，同時用左手肘和側腹夾住周志豪的右腳踝，目的看似要讓周志豪無法參與這波進攻，最終周志豪被格林伸展的左腿絆倒，裁判當時判定為1次普通犯規。

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Draymond Green never beating the allegations. Look at what he did to Zach Edey’s leg pic.twitter.com/mNFkE4mPjB — Hater Report (@HaterReport_) November 16, 2024

灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）賽後表示，「格林夾住周志豪的腿，而且把他拉倒，這個動作怎麼會沒有被審查？我知道聯盟對此有規範，但我不理解為什麼這個動作沒有被吹判，這真令人失望。」

當事人周志豪表示，「如果你問這是不是一次籃球動作，那絕對不是，這完全不是籃球動作。」

聯盟今日重新審視後，將格林夾腿行為從一般犯規，升級成1級惡意犯規。