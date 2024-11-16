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「下次討回來！」陳柏清對總教練抱歉　曝朱育賢暖心舉動

記者王真魚／台北報導

中華隊在台北大巨蛋對戰日本武士隊，台鋼雄鷹年輕投手陳柏清先發，最終僅投3.1局失3分退場。他在賽後自責說道，「感謝總教練信任，但表現不如預期，對總教練感到抱歉。」

▲中華隊投手陳柏清投未滿四局退場。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手陳柏清投未滿四局退場。（圖／記者林敬旻攝）

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陳柏清前兩局並未被敲安打，但日本隊利用防守失誤與高飛犧牲打先馳得點。最終此役主投3.1局，被敲2支安打包含1支全壘打，失3分中有2分自責分。

何時收到先發任務？陳柏清透露，中華隊移師台北集訓時就知道要對日本先發，但未過度思考，「就是把該做的事做好。」不過他也坦承對自己要求較高，「今天雖然失敗了，但下次一定要討回來。」

談到賽前準備，陳柏清透露曾與張奕學長討論日本打者特性，「看情蒐影片時發現，他們對腰帶附近的好球攻擊慾望很高，變化球如果太明顯他們不會出棒，必須投在接近好球帶的位置。他們的棒子確實很黏。」

值得注意的是，從陳柏清到陳冠偉接手，中華隊投手群僅被敲出6支安打。「今天每位投手都做好自己的角色，互相分工合作，避免分數持續擴大。很感謝後面的投手幫我止住傷害，每個人都發揮該有的功能，真的很謝謝，真的很謝謝這些隊友。」

賽前，朱育賢特別給予陳柏清鼓勵，敲了敲他胸口，「他告訴我如果緊張就看著他深呼吸，他會帶著我。」而台鋼總教練洪一中也特別叮囑他「盡全力投球，毫無保留。」

「這是我第一次遇到這麼大的場面，」陳柏清坦言賽前睡眠狀況不佳，「腦子一直在轉，我夢到可以投完五局，但現實與夢總是有差距。」他認為這次的經驗讓他看見自己的不足，「希望能帶到明年球季，有更多突破與成長。」

林家正學長也不斷給予鼓勵，「你是最好的，要相信自己。」這些話語讓陳柏清的心態更加平穩。總教練也在賽後安慰他，「比賽已經過去，不要再多想，明天還有比賽，我們要全力以赴。」
 

關鍵字： 影音

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