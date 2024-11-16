NBA史上最老！39歲詹皇連4場大三元　訝異花22年才完成此紀錄

記者游郁香／綜合報導

39歲的天王詹姆斯(LeBron James)今(16)日作客馬刺一役，又締造另一項歷史紀錄，他單場砍下15分、16籃板和12助攻，連續4戰締造大三元，除了創下個人紀錄，他也成為NBA史上最老達成此紀錄的球員，過去從未有34歲以上的球員完成此壯舉。

年底就要滿40歲的詹姆斯近日公開表示，自己的職業生涯大概剩下1到2年，「說實話，我不會再打很久了……我不會打到不能再打為止。」讓球迷驚覺距離與詹皇說再見的那天恐怕已經不遠。在NBA征戰22年的詹皇，對比賽的影響力絲毫沒有下降的趨勢。

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"It's not a matter of if LeBron James will show up... it's a matter of when."



LeBron seals the deal to open up the Lakers #EmiratesNBACup title defense with a W! pic.twitter.com/564uNDZNud — NBA (@NBA) November 16, 2024

詹姆斯今日率湖人在主場面對馬刺，他鏖戰了38分鐘攻下15分、16籃板和12助攻，儘管他自認這一戰並未處於最佳狀態，仍透過各種方式影響比賽，這已經是他連續第4場締造大三元，這是他生涯首次連4戰飆出大三元，他坦承有點訝異自己花了22年才達標，並稱這個紀錄很「瘋狂」，歸功於隊友的幫忙。

▲湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

詹姆斯透露此戰一直無法找到好的節奏，「我的比賽最好的特點是，即使我在進攻上找不到任何節奏，我仍然能對比賽產生影響。」他也成為NBA史上最老連4場繳出大三元的球員，原本的紀錄保持人是衛斯布魯克(Russell Westbrook)，衛少在33歲時締造此壯舉。

除了詹姆斯貢獻大三元，帶著左眼傷勢奮戰的湖人當家長人戴維斯(Anthony Davis)猛飆40分、12籃板、2助攻，外帶1抄截、2火鍋，率隊以120比115力退黑衫軍，紫金軍團在NBA盃(上季稱季中錦標賽)兩季取得8勝0敗的完美成績單。