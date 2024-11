NBA史上最老！39歲詹皇連4場大三元　訝異花22年才完成此紀錄

記者游郁香/綜合報導

39歲的天王詹姆斯(LeBron James)今(16)日作客馬刺一役,又締造另一項歷史紀錄,他單場砍下15分、16籃板和12助攻,連續4戰締造大三元,除了創下個人紀錄,他也成為NBA史上最老達成此紀錄的球員,過去從未有34歲以上的球員完成此壯舉。

年底就要滿40歲的詹姆斯近日公開表示,自己的職業生涯大概剩下1到2年,「說實話,我不會再打很久了……我不會打到不能再打為止。」讓球迷驚覺距離與詹皇說再見的那天恐怕已經不遠。在NBA征戰22年的詹皇,對比賽的影響力絲毫沒有下降的趨勢。

"It's not a matter of if LeBron James will show up... it's a matter of when."



LeBron seals the deal to open up the Lakers #EmiratesNBACup title defense with a W! pic.twitter.com/564uNDZNud