NBA史上第3狂！騎士開季14勝0敗　首節就轟49分破隊史紀錄

The Cleveland Cavaliers improve to 14-0. That is now one of the six best starts to an NBA season all-time:



Warriors: 24-0 (2015-16)

Rockets: 15-0 (1993-94)

Capitols: 15-0 (1948-49)

Mavericks: 14-0 (2002-03)
Celtics: 14-0 (1957-58)