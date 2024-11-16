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NBA史上第3狂！騎士開季14勝0敗　首節就轟49分破隊史紀錄

記者游郁香／綜合報導

開季至今仍不知輸球是什麼滋味的騎士，今(16)日在主場面對公牛來犯，首節就猛轟破隊史紀錄的49分，不過克里夫蘭次節也失掉39分，上半場打完僅剩4分領先，末節一度還被追成110平，憑藉一波34比16的攻勢終於鎖定勝局，以144比126豪取14連勝，追平NBA史上第3長的開季連勝紀錄。

騎士首節就有3人得分上雙，主控賈蘭德(Darius Garland)6投5中獨攬15分，包辦3顆三分球，團隊命中率飆高到86%，三分球命中率是誇張的70%，當家得分手「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)則是前4次出手全部命中，單節貢獻了10分。

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▲▼騎士頭牌米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士頭牌米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

騎士靠著得分大爆發帶著49比34、15分領先進入次節，但他們在防守端沒能有效封鎖對手的火力，很快就花光領先優勢。公牛中鋒武切維奇(Nikola Vucevic)上半場11投8中轟了18分，幫助芝加哥在次節打完後追到73比77、僅4分差。

公牛甚至在第3節最後5分鐘以90比89反超比數，騎士則有賈蘭德跳出來滅火，他砍進一顆三分幫助球隊要回2分領先。雙方決勝節開局繼續拉鋸，芝加哥再扳成110平，不過騎士隨後沒再給對手超前的機會，拉出一波34對16的猛攻，終結了這場比賽，以144比126將連勝紀錄推進到第14場。

▲▼騎士頭牌米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士頭牌米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

根據統計，14連勝寫下騎士隊史新紀錄，他們曾在2008-09、2009-10和2017-18賽季取得13連勝。克里夫蘭也成為繼1957-58賽季的塞爾提克、2002-03賽季的小牛(現更名為獨行俠)、1948-49賽季的華盛頓首都、1993-94賽季的火箭和2015-16賽季勇士後，聯盟史上第6支開季取得14勝0敗的球隊。

騎士也與1957-58賽季的塞爾提克、2002-03賽季的小牛(現更名為獨行俠)，並列NBA史上第3長的開季連勝紀錄。

以下是NBA開季最長連勝紀錄前2名：

24勝0敗：勇士（2015-16賽季）
15勝0敗：火箭（1993-94賽季）
15勝0敗：華盛頓首都（1948-49賽季）

騎士今日共有4人得分突破20大關，米歇爾猛砍37分，三分13投7中；賈蘭德拿29分、9助攻；中鋒艾倫(Jarrett Allen)繳出24分、10籃板；拉佛特(Caris LeVert)從板凳挹注22分、8助攻。

關鍵字： NBA騎士米歇爾賈蘭德公牛

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