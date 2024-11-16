K湯賽前「斷聯」惹怒柯瑞　咖哩噴垃圾話：你最好待在這！

"So I pissed Steph off 'cause [he] was supposed to speak before the game... Try to check in with Klay [Thompson] on something else, & Klay ghosted him. So he got pissed."



Draymond Green on why Steph Curry WENT OFF against the Mavs ????



(via @DraymondShow)pic.twitter.com/8iGRuyf3Nu — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 13, 2024

記者游郁香／綜合報導

「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)13日離隊後首次回到大通中心，勇士天王柯瑞(Stephen Curry)原本要發表「致敬演說」卻臨時取消，悍將格林(Draymond Green)透露，K湯賽前「斷聯」沒回柯瑞訊息，讓「咖哩大神」很不高興，他更在砍進關鍵三分後怒吼，「你最好待在這裡！」

FULL Audio Of Steph Curry Trash Talking Klay Thompson????:



“You better stay here, you better stay here!”



Then, after the game was over, Steph exchanged words with Draymond and threw shots at Klay:



Curry: “Yessir, stay here!”



Green: “Every time” pic.twitter.com/KCfQzh4iIi — LegendZ (@legendz_nba) November 13, 2024

勇士為迎接4冠功臣湯普森「回家」，安排了一系列活動，包括400名員工戴著船長帽夾道歡迎他，滿場球迷也都戴上船長帽，賽前播放近2分鐘的致敬影片，完整回顧K湯在灣區傳奇的13年生涯，感人氣氛讓現場觀眾熱淚盈眶，不過「浪花兄弟」大哥柯瑞發表演說的環節卻臨時喊卡。

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▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

當時勇士主帥柯爾(Steve Kerr)表示，這是柯瑞與湯普森的共同決定，兩人都希望專注於比賽上。但另一位王朝核心格林賽後在個人播客節目上爆料，K湯賽前突然「消失」沒回訊息讓柯瑞非常生氣。

格林說， 「所以，最終在(當地時間周二)早上，我傳訊息給Stephen，我告訴他，『聽好了大哥，我需要你專注起來。不管你需要做什麼，如果那是觀看這個致敬影片，我也會做同樣的事。』」

▲勇士柯瑞（左）、獨行俠湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

收到格林訊息的柯瑞立刻回撥電話，他告訴格林，「是的，我打給(勇士通訊事務高級副總裁)雷德爾(Raymond Ridder) ，告訴他我不發表演說了，我需要專注於比賽，我也和Klay談過了。」

據格林的說法，柯瑞嘗試和湯普森確認相關事項，但對方卻「消失」。被惹怒的灣區天王最終在13日對獨行俠的比賽猛砍37分，包括在最後3分鐘連得12分，他砍進關鍵三分後不僅比出招牌的「晚安」慶祝手勢，還對著鏡頭怒吼，「你最好待在這裡，你最好待在這裡！」被認為是在向今夏離隊的K湯嗆聲。

▲勇士柯瑞（左）、獨行俠湯普森。（圖／達志影像／美聯社）