不斷更新／潘傑楷做到了！接住高飛球全場歡呼

▲世界12強棒球賽，江坤宇。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

12強中華隊今晚迎戰多明尼加，側投黃子鵬對決威能帝形成「樂天內戰」。威能帝首局就飆3K，包括讓母隊隊友陳晨威、林立都吞K。江坤宇展現穩定守備，包括與李凱威策動一次雙殺，3局上，江坤宇開轟，率隊先馳得點。

此役先發打線沒有太大變動，僅第4棒更換成曾頌恩，林安可在板凳待命。

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1局上，威能帝就先面對到母隊的隊友，且展現壓制力，連續三振陳晨威、林立，陳傑憲纏鬥擊出一壘邊線強勁滾地球，投手來不及補位，形成內野安打，不過下一棒曾頌恩遭到三振。

1局下，黃子鵬1出局後，雖投出保送讓打者上壘，但江坤宇、李凱威合力策動雙殺，阻斷對方攻勢。

2局上，朱育賢選到保送，但潘傑楷擊出雙殺打，林家正敲出三壘滾地球，三壘暴傳，跑者欲上到二壘，但遭到觸殺。

2局下，黃子鵬讓多明尼加三上三下，其中面對第3位打者塞斯佩德斯（Ricardo Cespedes），被敲出中間滾地球，江坤宇展現超大範圍守備，迅速就定位接球傳一壘刺殺打者。

3局上，江坤宇攻擊也有所發揮，砲轟威能帝，中華隊先馳得點。值得一提的是，這是江坤宇個人在大巨蛋首轟，也是對戰威能帝的第一發全壘打。

3局下，黃子鵬持續好投，同樣讓多明尼加三上三下，包括三振米耶塞斯（Luis Mieses）。

4局上，陳傑憲敲出個人第2安，但隊友未串連攻勢，曾頌恩擊出雙殺打，朱育賢飛球遭接殺。

4局下，多明尼加同樣遭到封鎖，德佛斯（José Devers）擊出左外野飛球，下一棒古鐵雷茲（Kelvin Gutiérrez）敲出三壘界外飛球，潘傑楷不再畏懼高飛球，順利接著這顆球，全場球迷也為他歡呼，黃子鵬隨後也投出三振，再度投出三上三下。



▲黃子鵬 。（圖／記者李毓康攝）

中華隊先發打線：

1、左外 陳晨威

2、右外 林立

3、中外 陳傑憲

4、指定 曾頌恩

5、一壘 朱育賢

6、三壘 潘傑楷

7、捕手 林家正

8、二壘 李凱威

9、游擊 江坤宇

多明尼加先發打線：

1.游擊 德佛斯（José Devers）

2.三壘 古鐵雷茲（Kelvin Gutiérrez）

3.指定 柯德羅（Andretty Cordero）

4.一壘 努涅斯（Rainer Nunez）

5.右外 阿坎塔拉（Arismendy Alcantara）

6.中外 塞斯佩德斯（Ricardo Cespedes）

7.左外 米耶塞斯（Luis Mieses）

8.二壘 德里昂（Michael De Leon）

9.捕手 佛洛倫蒂諾（Randy Florentino）