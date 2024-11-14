大會拒絕台灣申訴全壘打判決！蔡其昌立場堅定：已提出「控訴」

▲世界12強棒球賽，中職會長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

12強賽中華隊今在台北大巨蛋以6：3擊敗韓國，但賽中對方一記二壘安打被改判全壘打引發爭議。對此中職會長、國家隊領隊蔡其昌昨在社群直呼，「這最好是全壘打啦！」今天進一步表示，會準備提出申訴。不過大會已經拒絕申訴，台灣改以「控訴」方式，蔡其昌強調，「我們認為這一球就是明顯誤判。」

7局上，韓國代打羅承燁擊出右外野方向強勁長打，原判二壘安打最後改判全壘打。根據轉播畫面，球似乎是打到全壘打牆上緣的黃色標線後反彈。

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重播畫面來看，明顯是誤判。這一判決引起全國人的不滿。會長昨也忍不住第一時間發文直指，「這最好是全壘打啦！」

蔡其昌稍早再發文，會向大會提出申訴，內文表示，「球迷朋友們，我們讓教練、球員們專心在場上好好比賽，場外的事就交給會長與後勤團隊處理，我們會提出申訴！」

今天賽前練球，蔡其昌再次重申立場，「我們認為這一球就是明顯誤判，今天已經向大會提出異議，大會回覆電視重播輔助判決為最終判決，不得針對此判決進行申訴。」

蔡其昌解釋，大會不接受申訴（Appeal），但可以控訴（complain），「大會認為這個不在申訴的範圍，我們仍強烈希望知道改判的理由，因此我們還是會針對此事件向大會進行投訴，希望大會可以給我們正式的解釋與說明。」

球隊積極爭取，也是為了往後可能比較得失分狀況。蔡其昌說，「這是我們的一個態度，是我們的權利，我們台灣要展現出我們的立場，今天白天都是在忙這個事情。」

據了解，這個判決，當時是裁判提出主動審視權，隨後改判，若中華隊有異議，當時應該在主動審視後提出挑戰。不過中華隊當時似乎未這麼做，總教練曾豪駒賽後表示，對判決有疑問，但仍尊重大會。一位熟悉規則的圈內人士透露，申訴條件是限於規則引用錯誤的情況。

對於是否為裁判主動審視，蔡其昌說，「細節方面，我們並不清楚，因為大會一直沒有做出一個說明，是裁判主動進去？還是韓國有提出這個要求，我們無法知道細節，所以以我們的知道是裁判是主動進去，或者韓國有提出這個要求，這個，我們現在我們並沒有辦法去知道細節，我們才決定提出控訴。」

會長強調，中華隊眼前重要任務還是贏下球賽，「我們的目標就是要贏嘛，這些狀況就交由行政團隊，選手就專注眼前賽事，希望贏得比賽、取得好成績！」

▲第三屆世界12強賽事韓國隊羅承燁 。（圖／棒協提供）