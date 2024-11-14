陳晨威12強滿貫砲　美媒稱他「冰島貓王」：最偉大的棒球綽號

▲世界12強棒球賽陳晨威 。（圖／中華棒協提供）

記者歐建智／綜合報導

台灣在昨天世界12強棒球賽靠著陳晨威滿壘全壘打，以及陳傑憲的2分砲，以6比3擊敗韓國隊，美國大聯盟官網記者摩洛西 （John Morosi）在社群平台發文稱讚陳晨威，「冰島貓王是有史以來最偉大的棒球綽號之一。」

陳晨威在昨天12強賽台韓大戰，2局下滿壘時棒打韓國先發投手高永表，轟出右外野滿貫砲，率先攻進分數，隨後林立再安打，陳傑憲又打出2分全壘打，單局2轟以6比0領先，最後擊敗韓國，奪下首戰勝利。

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對於陳晨威的滿貫砲，大聯盟官網記者摩洛西在「X」平台發文稱呼陳晨威是「Icelandic Cat King（冰島貓王）」，認為這是有史以來最偉大的棒球綽號之一。並說，「台北大巨蛋的夜晚真是美好」。

“Icelandic Cat King” is one of the greatest baseball nicknames ever.



What a night at the Taipei Dome. https://t.co/svxE3vriV0 — Jon Morosi (@jonmorosi) November 13, 2024

陳晨威由於之前誹聞，而被網友取绰號叫「貓男」。網友看到摩洛西的發文，紛紛在底下留言，「兄弟，你有查過這個暱稱的由來嗎？」、「這不是一個好的暱稱」、「你知道他的貓會後空翻嗎？」、「Jon等到你聽到這個綽號的由來後」、「誰來告訴他真相」。

昨天賽後陳晨威說：「擊出全壘打那一刻，全場沸騰很亢奮，很感動，生涯第一次沒想到會在國際賽達成，贏球當下很快樂很想哭，也許不被看好，贏下韓國強敵，謝謝滿場球迷為我們加油，達到我們的目標，贏下韓國。」

▲世界12強棒球賽陳晨威 。（圖／中華棒協提供）