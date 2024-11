陳晨威12強滿貫砲　美媒稱他「冰島貓王」：最偉大的棒球綽號

▲世界12強棒球賽陳晨威 。(圖/中華棒協提供)

記者歐建智/綜合報導

台灣在昨天世界12強棒球賽靠著陳晨威滿壘全壘打,以及陳傑憲的2分砲,以6比3擊敗韓國隊,美國大聯盟官網記者摩洛西 (John Morosi)在社群平台發文稱讚陳晨威,「冰島貓王是有史以來最偉大的棒球綽號之一。」

陳晨威在昨天12強賽台韓大戰,2局下滿壘時棒打韓國先發投手高永表,轟出右外野滿貫砲,率先攻進分數,隨後林立再安打,陳傑憲又打出2分全壘打,單局2轟以6比0領先,最後擊敗韓國,奪下首戰勝利。

對於陳晨威的滿貫砲,大聯盟官網記者摩洛西在「X」平台發文稱呼陳晨威是「Icelandic Cat King(冰島貓王)」,認為這是有史以來最偉大的棒球綽號之一。並說,「台北大巨蛋的夜晚真是美好」。

“Icelandic Cat King” is one of the greatest baseball nicknames ever.



What a night at the Taipei Dome. https://t.co/svxE3vriV0