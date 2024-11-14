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偶像是法官！「捕手砲」徐堉愷關鍵追平轟　桃園中平二度封王

▲桃園中平球員賽後拋帽子慶奪冠。（圖／陳重光文教基金會提供）

▲桃園中平球員賽後拋帽子慶奪冠。（圖／陳重光文教基金會提供）

記者楊舒帆／台北報導

第16屆重光盃全國少棒錦標賽13日冠軍戰，桃園市中平國小以7：5逆轉擊敗宜蘭縣三星國小，完成甜蜜復仇，奪下隊史第二冠，也是繼2019年第11屆後再度登頂，季軍則由高雄市壽天國小奪得。

中平國小在預賽3：4不敵三星，為此次賽事唯一一敗。複賽展現強大火力，先後以14：6擊敗桃園龜山、7：5險勝高雄中正、8：4力克桃園仁善，挺進冠軍戰。

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冠軍賽5局上半一度因連續短打與積極跑壘失守3分，「捕手砲」徐堉愷隨即轟出追平兩分砲，加上陳鵬天、柯博文、劉智淵連續安打，一舉逆轉戰局。6局上半，徐堉愷精準阻殺企圖盜二壘的顏崇恩，左外野手黃凱恩更以美技撲接鎖定勝局。

「三星今年和我們交手5次，有輸有贏，實力相當。」中平總教練李國強表示，這不算復仇，因為雙方球員私下都是好朋友。他強調，來中平打球的孩子多有職棒夢，態度最為重要，「從態度就能看出小孩的未來性。」

獲選大會MVP的徐堉愷賽後分享，他以洋基「法官」Aaron Judge為偶像，「雖然預賽輸球，但冠軍賽討回來很爽！」完成關鍵接殺的黃凱恩則笑說，平時就喜歡練習撲接，「知道接到一定很帥，很高興成功了。」

季軍戰中，高雄壽天以11：3擊敗桃園仁善，締造重光盃近7年港都最佳成績。值得一提的是，壽天總教練鄭英俊今年意外離世，由兒子鄭乃介接手。鄭乃介特別穿上29號球衣，緬懷父親昔日穿的30號，「這座季軍也是獻給爸爸的。」

大會個人獎項如下：打擊獎依序為第一名紀名學（桃園仁善，打擊率0.667）、第二名黃凱禹（宜蘭三星，打擊率0.611、長打率1.000）、第三名林啟堯（桃園仁善，打擊率0.611、長打率0.778）。投手獎王弘元（桃園仁善，2勝、防禦率2.077）。打點獎紀名學（12打點）、全壘打獎林冠嶔（桃園龜山、全壘打2支、8打數）。教練獎王勝榮（桃園中平）。最有價值球員徐堉愷（桃園中平）。

▲▼打點王桃園仁善記名學(右二)與投手獎王弘元(左二)。（圖／陳重光文教基金會提供）

▲打點王桃園仁善紀名學(右二)與投手獎王弘元(左二)。（圖／陳重光文教基金會提供）

關鍵字： 中華隊陳傑憲韓國隊世界12強賽首戰

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