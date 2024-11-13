「腳一直在發抖」莊昕諺關鍵三振雪恥：謝謝家正救了我

記者王真魚／台北報導

12強中華隊開幕戰6比3擊敗韓國，莊昕諺接替張奕登板，1出局面對一壘有人局面，他穩住陣腳，連續抓下2人，包括飆出三振。莊昕諺賽後表示，「其實我很緊張，腳都在發抖。」能夠投出那一記三振相當關鍵，他相當感謝捕手林家正引導，「他告訴我，相信他，謝謝他救了我。」

▲莊昕諺。（圖／記者湯興漢攝）



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莊昕諺是在正選名單最後一刻被選進，今天表現打臉眾人。面對這種大場面，他坦言，其實很緊張，「第一次看到這麼多台灣人，又是這種一級賽事，我也努力告訴自己，想辦法把教練任務做好，盡量不要想太多。」

1出局一壘有人面對4棒打者，莊昕諺說，本來是有一點興奮，但連續投出3壞球後，緊張感隨之而來，「我又不想投保送，腳一直在發抖。」聽到球迷大聲吶喊為他加油，「我不想讓他們失望，告訴自己要冷靜。」

最後解決打者，停止發抖了嗎？莊昕諺笑稱，「其實沒有停止，但投出第一顆好球之後，有比較沒有這麼緊張。」

2022年在U23抗韓失利，莊昕諺這次討回顏面，賽後直呼：「很爽啊，當時輸是輸在我，這次想贏韓國的心情更強烈。」

「穿這件（中華隊）球衣壓力有點大。」莊昕諺看著自己身上的CT戰袍，但這一戰後，他總算能夠鬆口氣，「稍微放心了。」

對於投出那一記三振凍結跑者，莊昕諺很感謝林家正的引導，「最後那三振，他跟我說，相信他就對了。」當時林家正拍拍胸脯，「一開始因為壞球走在前，有點擔心，但家正學長用肢體動作告訴我。」雖然之前沒配過，但他選擇相信對方，「那三振真的很關鍵，謝謝他救我。」