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韓國狂看林昱珉影片分析　教頭透露更換4棒原因：近況佳

▲▼韓國隊總教練柳仲逸率隊到大巨蛋練球 。（圖／記者楊舒帆攝）

▲韓國隊總教練柳仲逸率隊到大巨蛋練球 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽中華隊13日開幕戰與韓國隊交手，總教練柳仲逸賽前接受韓媒訪問時提到，韓國開路先鋒洪昌基表示，對中華隊先發投手林昱珉做足準備，一直看影片分析。

韓國總教練柳仲逸表示，經過仔細思考，決定由尹棟熙擔任第4棒。他說，「目前尹棟熙的狀況最好。我也考慮過朴東元，不過如果1、2棒打者上壘，3、4、5棒打者就要負責得分。我想把朴東元安排在5棒，文保景放在6棒。」

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柳總教練接著說，「金周元擔任游擊手，李主形擔任中外野手，金輝執擔任指定打擊。宋成文是二壘手，原本猶豫是先排成文還是申珉宰，但覺得還是讓成文出賽比較好。今天的比賽我也不確定會如何，如果要換人，珉宰就直接上場就行了。我不喜歡改變打擊順序。」

談到先發投手是高永表。他說，「我們認為高永表比較適合對台灣打者，因為他們的揮棒動作較低。我們根據分析和評估，決定讓高永表先發。而且目前我們只有4個先發投手，高永表還要在對澳洲的比賽中出場，所以也考慮到這個因素。」

高永表事先就獲知會先發出賽，一直在調整狀態。他說，「我必須發揮好，這是首場比賽，我要為球隊奠定勝利的基礎。我不會感到太大壓力，作為球隊首場比賽的先發投手，我應該要有責任感。至於對手如何看我，那並不會讓我感到負擔，我只需要專注於自己該做的事，發揮好自己的能力就可以了。」

面對台灣的先發投手林昱珉，韓國隊的打者也做足了準備。外野手洪昌基說，「我們一直看分析影片，也聽過之前出賽過的隊友的意見，知道林昱珉是個很厲害的投手。我們也聽說他對韓國的水準也很高，所以需要更加小心謹慎地應對。不過到現場實際面對時，情況可能還會有些許不同。我們必須等到比賽時再觀察他的球路。」

關鍵字： 開幕戰中華隊韓國隊先發投手柳仲逸

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