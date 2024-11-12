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朱育賢轉隊費史上新高！多隊蓄勢待發　桃猿端3年月薪85萬留人

▲▼12強官辦熱身賽，朱育賢。（圖／記者李毓康攝）

▲朱育賢。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿強打朱育賢今日申請行使自由球員權利。以其本季月薪75萬計算，全額轉隊費高達1125萬，創下中職史上最高紀錄。儘管樂天桃猿最終端出3年平均月薪85萬的合約，但因激勵獎金等細節未達共識，朱育賢決定投入自由市場、挑戰身價。

朱育賢自2022年與樂天簽下3年約，據悉，月薪平均至少70萬，本季更達75萬。若成功轉隊，新東家需支付1125萬元全額轉隊費；選擇補償薪資75%加上一名25人名單外球員的方案，則需支付675萬元。

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回顧中職史上最高轉隊費紀錄，為2023年陳俊秀以73萬元月薪轉戰兄弟，當時全額轉隊費為1095萬元。樂天最終選擇「人+錢」方案，獲得657萬元補償金及後援投手陳柏豪，而陳柏豪本季已成為球隊牛棚關鍵戰力。

當年沒有留下陳俊秀，樂天不想重蹈覆徹，今年提早啟動續約談判。然而，初期開出的合約與朱育賢期望仍有落差。為專注比賽，朱育賢首度委託悍創經紀公司處理合約事宜。

經過數輪談判，樂天「慢慢擠牙膏」，最終提出3年平均月薪85萬元合約，還有其他版本，包括3+1年約，最後一年為球隊選擇權。雖然基本月薪方面，雙方已近共識，但激勵獎金等細節仍待商榷；在FA申請期限逼近的情況下，朱育賢最終決定放手一搏，投入自由市場。

事實上，在朱育賢決定行使FA之前，即有球隊展現高度興趣。即使他的轉隊費相當高，仍不影響其他球團的網羅意願。不只是北部球隊，據悉，台鋼雄鷹也躍躍欲試，都已備妥銀彈準備搶人。

台鋼昨透過公關表示，視本次自由球員市場為第3次擴編良機，期待補強戰力。是否有補強優先人選？領隊劉東洋則直言，目前球隊投打都需要補強，現階段沒有排序上的問題。

關鍵字： 轉隊費自由球員中職樂天桃猿朱育賢

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