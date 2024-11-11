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曾頌恩開轟擊掌改溫柔模式　回休息室沒看到平野有點空虛

▲▼12強官辦熱身賽，曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）

▲12強官辦熱身賽，曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／桃園報導

世界12強賽中華隊11日熱身賽將交手中信兄弟，前一戰開轟的曾頌恩扛第4棒，過去在母隊開轟後都會與總教練平野惠一大力擊掌，這回開轟後回到休息室卻沒有他的身影，曾頌恩表示，「有點空虛，不能太大力。」

曾頌恩坦言，層級不同，這是一級賽事也是職棒球隊。「公布棒次時有嚇到，怎麼會是我？應該是（林）安可或吉力（吉撈），我應該是5至7棒，不會到前半段。」

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不過曾頌恩也提到，隊長陳傑憲集合時特別告訴大家，「短期賽事狀況好的先上，就算打不好也沒關係，板凳有很多隊友。」中華隊陣中不同類型打者都想交流，曾頌恩說，「像是（邱）智呈、傑憲也會去問他們怎麼打，他們有自己的一套，會去交流。傑楷也有問我如何揮棒，不一定要特別找誰，大家都能分享多交流。」

曾頌恩回憶前一場開轟，「餅哥」林岳平與他大力擊掌，曾頌恩說，「他在對捷克那一轟就很用力了。」曾頌恩在兄弟開轟時，總教練平野惠一的擊掌總是雙手張開很用力。

曾頌恩坦言，「昨天開轟回到休息室，沒有看到平野教練好像有點空虛，有點奇怪。擊掌不能太用力，要輕一點，只有餅哥大力一點。曾總也是雙手攤開，看到熟悉的手勢，有點想用力，但只能輕輕放而已。」

此戰與中信兄弟交手，曾頌恩開打前特地到對面休息室打招呼，他透露，「平野有提醒場地濕濕的不要滑倒，他在我進中華隊後，都是提醒不要受傷。」

關鍵字： 中華隊曾頌恩熱身賽總教練擊掌

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