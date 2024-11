河村勇輝8分鐘4助攻大秀轉身跳投　客場球迷嗨翻如總冠軍賽

YUKI SCORED AND THE BLAZERS CROWD WENT WILD ????️???? pic.twitter.com/j3kwCEhiUF

記者游郁香/綜合報導

172公分的「日本第一控」河村勇輝本季挑戰NBA,很快就擄獲美國球迷的芳心,因為灰熊出現多名傷兵,他延後到G聯盟報到,今(11)日隨隊作客拓荒者,在曼菲斯大幅領先之下,他末節得到近8分鐘的上場時間,波特蘭球迷熱情替他應援,尤其看到他轉身跳投命中,整座球場為之沸騰,有人笑說現場氛圍就像總冠軍賽。

