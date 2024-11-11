河村勇輝8分鐘4助攻大秀轉身跳投　客場球迷嗨翻如總冠軍賽

YUKI SCORED AND THE BLAZERS CROWD WENT WILD ????️???? pic.twitter.com/j3kwCEhiUF — Bleacher Report (@BleacherReport) November 11, 2024

記者游郁香／綜合報導

172公分的「日本第一控」河村勇輝本季挑戰NBA，很快就擄獲美國球迷的芳心，因為灰熊出現多名傷兵，他延後到G聯盟報到，今(11)日隨隊作客拓荒者，在曼菲斯大幅領先之下，他末節得到近8分鐘的上場時間，波特蘭球迷熱情替他應援，尤其看到他轉身跳投命中，整座球場為之沸騰，有人笑說現場氛圍就像總冠軍賽。

The away crowd cheering for Yuki Kawamura is wild lol pic.twitter.com/wAe7MBEXuB — eric (@EricTweetsNBA) November 11, 2024

灰熊後場近來出現多名傷兵，包括一哥莫蘭特(Ja Morant)、主將班恩(Desmond Bane)和「聰明哥」史馬特(Marcus Smart)全掛傷號，原本要到G聯盟報到的河村勇輝因此得以續留灰熊，他開季出賽7場，從未上陣超過5分鐘，今日來到波特蘭，由於曼菲斯末節前4分鐘就拉開36分領先，他在最後7分57秒得到上場機會。

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▲日本第一控河村勇輝挑戰NBA，在客場也人氣爆棚 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

河村勇輝在將近8分鐘的時間裡送出4助攻，當他最後4分32秒站上罰球線時，就像在主場作戰一樣，波特蘭球迷不僅沒擾亂他，看到他命中第1罰還開心地鼓掌歡呼，他在終場前40.1秒來了一記精彩的轉身跳投，更是讓拓荒者主場陷入沸騰，有人笑說，現場氛圍宛如總冠軍賽。

河村勇輝最終以3投1中拿下3分、4助攻，比較可惜的是2次三分出手都落空，灰熊則以134比89、45分差獲勝，戰績提升為7勝4敗。

河村勇輝在客場「人氣爆棚」的現象引起熱議，有球迷直呼瘋狂，「波特蘭的球迷為河村勇輝歡呼，比為他們自己的球隊還要熱烈？他真是個傳奇。」還有人打趣說，河村勇輝得到了史上最佳球員的待遇，「客場球迷為他歡呼真是太瘋狂了，哈哈。」「他真是票房保證。」