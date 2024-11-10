全NBA剩七六人只拿1勝　再爛下去恐助西區龍頭雷霆獲「樂透籤」

▲七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在爵士今(10)日以1分差險勝馬刺，收下本季第2勝後，3巨頭輪流受傷的七六人成為全聯盟唯一一支開季僅1勝的球隊，戰績1勝7敗在聯盟墊底。值得一提的是，西區「少年龍頭」雷霆握有費城明年的首輪選秀權(前6順位保護)，若七六人繼續「沉淪」，可能會「助攻」奧克拉荷馬再得到1枚樂透籤。

七六人今夏挖來頂尖搖擺人喬治(Paul George)，組成新版3巨頭，沒想到他在熱身賽就傷到左膝，因此缺席例行賽前5戰，好不容易回歸後，換後場超新星馬克西(Tyrese Maxey)遭逢右腿筋傷勢，得休養好幾周，目前歸期未定，當家頭牌恩比德( Joel Embiid)更是至今都還沒出賽，他剛因為推擠記者遭禁賽3場。

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▲七六人喬治。（圖／達志影像／美聯社）

費城是全NBA唯一一支只拿下1勝的隊伍，他們以1勝7敗，1成25的勝率淪為聯盟爐主，慘狀令各界始料未及。美國媒體《ClutchPoints》 分析，七六人要是繼續沉淪，甚至連季後賽都沒打進去，將讓目前8勝1敗與太陽並列西區第1的雷霆坐收「漁翁之利」，很有機會再獲得一枚樂透籤。

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／路透）

以杜克17歲天才弗拉格(Cooper Flagg)為首的一批強大新血將投入明年的NBA選秀會，堪稱「選秀權富翁」的雷霆明年擁有的首輪選秀權如下：

來自七六人的選秀權（前6順位保護）

來自熱火的選秀權（前14順位保護）

來自爵士的選秀權（前10順位保護）

來自火箭的選秀互換權（前10順位保護）

來自快艇的選秀互換權（無保護）

OKC自己的選秀權

最近引起關注的是原本被認為「沒什麼價值」的七六人首輪選秀權，在費城全員健康之下，他們原本是一支爭冠隊伍，但他們開季就碰上3巨頭輪流受傷的窘境，當家一哥恩比德(Joel Embiid)即將在下周「解禁」歸隊，不過他過去8年缺席了3分之1的賽程，上季更只打了39場。

▲七六人後場超新星馬克西。（圖／達志影像／美聯社）

如果費城繼續爛下去，雷霆手上的這枚選秀權將價值大增，《ClutchPoints》直言，「OKC可能擁有大量的樂透籤，這是一個令人畏懼的猜想。」