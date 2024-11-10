運動雲

>

全NBA剩七六人只拿1勝　再爛下去恐助西區龍頭雷霆獲「樂透籤」

▲▼美國男籃恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在爵士今(10)日以1分差險勝馬刺，收下本季第2勝後，3巨頭輪流受傷的七六人成為全聯盟唯一一支開季僅1勝的球隊，戰績1勝7敗在聯盟墊底。值得一提的是，西區「少年龍頭」雷霆握有費城明年的首輪選秀權(前6順位保護)，若七六人繼續「沉淪」，可能會「助攻」奧克拉荷馬再得到1枚樂透籤。

七六人今夏挖來頂尖搖擺人喬治(Paul George)，組成新版3巨頭，沒想到他在熱身賽就傷到左膝，因此缺席例行賽前5戰，好不容易回歸後，換後場超新星馬克西(Tyrese Maxey)遭逢右腿筋傷勢，得休養好幾周，目前歸期未定，當家頭牌恩比德( Joel Embiid)更是至今都還沒出賽，他剛因為推擠記者遭禁賽3場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼七六人喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人喬治。（圖／達志影像／美聯社）

費城是全NBA唯一一支只拿下1勝的隊伍，他們以1勝7敗，1成25的勝率淪為聯盟爐主，慘狀令各界始料未及。美國媒體《ClutchPoints》 分析，七六人要是繼續沉淪，甚至連季後賽都沒打進去，將讓目前8勝1敗與太陽並列西區第1的雷霆坐收「漁翁之利」，很有機會再獲得一枚樂透籤。

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大開幕戰強勢發揮，領軍攻破強敵金塊主場。（圖／路透）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／路透）

以杜克17歲天才弗拉格(Cooper Flagg)為首的一批強大新血將投入明年的NBA選秀會，堪稱「選秀權富翁」的雷霆明年擁有的首輪選秀權如下：

來自七六人的選秀權（前6順位保護）
來自熱火的選秀權（前14順位保護）
來自爵士的選秀權（前10順位保護）
來自火箭的選秀互換權（前10順位保護）
來自快艇的選秀互換權（無保護）
OKC自己的選秀權

最近引起關注的是原本被認為「沒什麼價值」的七六人首輪選秀權，在費城全員健康之下，他們原本是一支爭冠隊伍，但他們開季就碰上3巨頭輪流受傷的窘境，當家一哥恩比德(Joel Embiid)即將在下周「解禁」歸隊，不過他過去8年缺席了3分之1的賽程，上季更只打了39場。

▲▼七六人後場超新星馬克西遭逢腿筋傷勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人後場超新星馬克西。（圖／達志影像／美聯社）

如果費城繼續爛下去，雷霆手上的這枚選秀權將價值大增，《ClutchPoints》直言，「OKC可能擁有大量的樂透籤，這是一個令人畏懼的猜想。」

關鍵字： NBA七六人恩比德喬治馬克西雷霆

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

看完大谷翔平打擊球迷就離開！弗里曼和貝茲自嘲：我們不重要

看完大谷翔平打擊球迷就離開！弗里曼和貝茲自嘲：我們不重要

李多慧環島遭跟蹤偷拍驚魂　味全龍即刻關切發布聲明！

李多慧環島遭跟蹤偷拍驚魂　味全龍即刻關切發布聲明！

佛斯特結束7年台灣旅程 攜家返美展開新生涯

佛斯特結束7年台灣旅程 攜家返美展開新生涯

冬季聯盟中職分兩隊　球員陣容正式揭曉

冬季聯盟中職分兩隊　球員陣容正式揭曉

快訊／曾頌恩、林家正開轟　中華隊9比4打敗樂天

快訊／曾頌恩、林家正開轟　中華隊9比4打敗樂天

古林睿煬12強賽前請吃麻辣鍋　韓國投手郭斌最愛油條直呼：好吃！

古林睿煬12強賽前請吃麻辣鍋　韓國投手郭斌最愛油條直呼：好吃！

中華隊每位打者都危險　裴瑞茲打12強「夢想成真」

中華隊每位打者都危險　裴瑞茲打12強「夢想成真」

道奇搶佐佐木朗希有8大優勢　美媒提及大谷翔平、山本由伸

道奇搶佐佐木朗希有8大優勢　美媒提及大谷翔平、山本由伸

前大聯盟464轟重砲來台　克魯茲踏進大巨蛋「好漂亮」

前大聯盟464轟重砲來台　克魯茲踏進大巨蛋「好漂亮」

兄弟讓德保拉休息不打12強　威能帝隨隊有機會參賽

兄弟讓德保拉休息不打12強　威能帝隨隊有機會參賽

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

熱門新聞

看完大谷翔平打擊球迷就離開！弗里曼和貝茲自嘲：我們不重要

李多慧環島遭跟蹤偷拍驚魂　味全龍即刻關切發布聲明！

佛斯特結束7年台灣旅程 攜家返美展開新生涯

冬季聯盟中職分兩隊　球員陣容正式揭曉

快訊／曾頌恩、林家正開轟　中華隊9比4打敗樂天

古林睿煬12強賽前請吃麻辣鍋　韓國投手郭斌最愛油條直呼：好吃！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1看大谷翔平就走！弗里曼自嘲不重要

2李多慧遭跟蹤　味全龍即刻關切

3兄弟外籍教練結束7年台灣旅程！

4冬盟中職分兩隊　球員陣容揭曉

5曾頌恩、林家正開轟　中華9比4樂天

最新新聞

1費城再爛下去恐助雷霆獲得樂透籤

2手傷不是問題　林家正感謝防護員

3打線慢慢串連　曾總滿意突破僵局

4韓國熱身賽終戰12投上陣　教頭憂第4棒人選

5尹棟熙期待對決林昱珉：準備好了！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

象迷湧台中挺兄弟封王！　峮峮透露「還不是引退時候」

詹子賢封王遊行談FA決定　坦言：想照自己的心走

峮峮首度在大巨蛋跳炸裂 場邊應援比手指愛心超甜！

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

【女神誰與爭鋒】 #趙娟週 #林瑟七 賣力應援嗨翻小巨蛋 你Pick誰呢？

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

統神瘦10kg放話「不躲招全靠坦」　願為錢比蹦闆愛心：啊伊喜爹嚕♥
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366