布朗尼G聯盟首秀「數據全能」　詹皇全家、湖人隊友都到場

▲▼布朗尼。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人球星詹姆斯(LeBron James)的兒子布朗尼(Bronny James)台灣時間10日迎生涯首場發展聯盟(G League)比賽,本場布朗尼擔任先發小前鋒,得到6分,幫助南灣湖人以110比96擊敗鹽湖城明星。

詹姆斯沒有錯過兒子布朗尼的生涯首場發展聯盟賽事,他與妻子莎凡娜(Savannah James)、母親葛羅莉亞(Gloria James)以及他們的10歲女兒祖莉(Zhuri James)一同坐在場邊觀看比賽。來到現場的應援團還有洛城當家長人戴維斯(Anthony Davis)、被降為替補的羅素(D'Angelo Russell)及湖人總管佩林卡(Rob Pelinka)。

AD and the James family are at the South Bay Lakers’ opening night supporting Bronny (via @LoJoMedia ) pic.twitter.com/vo5HxlUoaG

布朗尼本場出戰31分21秒,得到6分、3籃板、4助攻、2抄截、1阻攻的全能數據,較可惜的是有5失誤以及3次犯規。他今天投籃手感不佳,特別是三分球4投0中,整體9投2中,命中率為22.2%。

湖人總教練瑞迪克(JJ Redick)多次表示,布朗尼今年將在發展聯盟度過多數時間,進一步磨練自己的球技。布朗尼曾為洛杉磯湖人出戰過5場比賽,並在14分鐘的總上場時間中獲得了4分。

今日賽事,布朗尼在開賽43秒就以中距離取2分,並在第2節用拋投追加分數,最後在第4節站上罰球線,罰1球得2分,最終本場取得6分。

People don’t understand the skill level of the nba vs g league lmao bronny james looking like he’s at sierra canyon in this clip pic.twitter.com/1EjJlLNk9y