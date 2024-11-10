布朗尼G聯盟首秀「數據全能」　詹皇全家、湖人隊友都到場

▲▼布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人球星詹姆斯（LeBron James）的兒子布朗尼（Bronny James）台灣時間10日迎生涯首場發展聯盟（G League）比賽，本場布朗尼擔任先發小前鋒，得到6分，幫助南灣湖人以110比96擊敗鹽湖城明星。

詹姆斯沒有錯過兒子布朗尼的生涯首場發展聯盟賽事，他與妻子莎凡娜（Savannah James）、母親葛羅莉亞（Gloria James）以及他們的10歲女兒祖莉（Zhuri James）一同坐在場邊觀看比賽。來到現場的應援團還有洛城當家長人戴維斯（Anthony Davis）、被降為替補的羅素（D'Angelo Russell）及湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）。

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AD and the James family are at the South Bay Lakers’ opening night supporting Bronny



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布朗尼本場出戰31分21秒，得到6分、3籃板、4助攻、2抄截、1阻攻的全能數據，較可惜的是有5失誤以及3次犯規。他今天投籃手感不佳，特別是三分球4投0中，整體9投2中，命中率為22.2%。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）多次表示，布朗尼今年將在發展聯盟度過多數時間，進一步磨練自己的球技。布朗尼曾為洛杉磯湖人出戰過5場比賽，並在14分鐘的總上場時間中獲得了4分。

今日賽事，布朗尼在開賽43秒就以中距離取2分，並在第2節用拋投追加分數，最後在第4節站上罰球線，罰1球得2分，最終本場取得6分。

People don’t understand the skill level of the nba vs g league lmao bronny james looking like he’s at sierra canyon in this clip pic.twitter.com/1EjJlLNk9y — John (@iam_johnw) November 10, 2024





Bronny James with a tuff floater pic.twitter.com/utr62SedeE — Overtime (@overtime) November 10, 2024

值得注意的是，本賽季發展聯盟推出了一項實驗性罰球規則，對於比賽最後2分鐘以外的犯規，可能會讓單次罰球的分數達到2分或3分，而不是傳統的1球1分。

布朗尼是2024年第55順位新秀，他上季在南加州大學（Southern California）打了25場比賽，場均能得到4.8分、2.8籃板。