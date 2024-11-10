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遭布萊頓逆轉苦吞18年來首次4連敗　曼城主帥：傷病影響一切

▲曼城主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）。（圖／路透）

▲曼城主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

英超今（10日）凌晨迎來第11輪焦點戰，由「藍月亮」曼城客場交手「海鷗」布萊頓，曼城在1比0領先後下半場5分鐘內連丟2球，最終就以1比2苦吞4連敗，也是主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）執教生涯最慘紀錄。對此瓜迪奧拉賽後坦言球隊無法在密集賽程下，應付嚴重的傷病問題，令人擔憂。

在上半場比賽中曼城佔據主動權，第23分鐘陣中主將哈蘭德（Erling Haaland）攻進本賽季第12記聯賽進球，曼城1比0先馳得點取得領先。

然而下半場賽況風雲變色，布萊頓頻發反擊，佩德羅（João Pedro）在第78分鐘扳平比分，奧萊利（Matthew O'Riley）在第83分鐘踢進致勝球，曼城5分鐘內防線崩盤連丟兩球，終場布萊頓就以2比1反敗為勝，讓主場球迷歡欣鼓舞。

賽後曼城吞下2006年以後的首次4連敗，也是瓜迪奧拉執教曼城以來首次，「這是人們想要的，對吧？」瓜迪奧拉受訪時回答「王朝沒落論」中說道，「這很正常，我們先前贏了很多，我只是希望能有完整的陣容。」

頻繁受傷勢困擾的曼城，今年金球獎得主、明星中場羅德里（Rodri）因前十字韌帶受傷整季報銷，迪亞斯（Rúben Dias）、史東斯（John Stones）、阿坎吉（Manuel Akanji）也都無法出場，進攻核心德布勞內（Kevin De Bruyne）則是在復出後狀態不佳。

「我們無法在每3天、4天就比賽一次的情況下應付這些傷病問題，」瓜迪奧拉最後補充表示，「我希望球員們能回來。」

關鍵字： 瓜迪奧拉足球曼城哈蘭德布萊頓

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