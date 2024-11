遭布萊頓逆轉苦吞18年來首次4連敗　曼城主帥：傷病影響一切

▲曼城主帥瓜迪奧拉(Pep Guardiola)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

英超今(10日)凌晨迎來第11輪焦點戰,由「藍月亮」曼城客場交手「海鷗」布萊頓,曼城在1比0領先後下半場5分鐘內連丟2球,最終就以1比2苦吞4連敗,也是主帥瓜迪奧拉(Pep Guardiola)執教生涯最慘紀錄。對此瓜迪奧拉賽後坦言球隊無法在密集賽程下,應付嚴重的傷病問題,令人擔憂。

在上半場比賽中曼城佔據主動權,第23分鐘陣中主將哈蘭德(Erling Haaland)攻進本賽季第12記聯賽進球,曼城1比0先馳得點取得領先。

然而下半場賽況風雲變色,布萊頓頻發反擊,佩德羅(João Pedro)在第78分鐘扳平比分,奧萊利(Matthew O'Riley)在第83分鐘踢進致勝球,曼城5分鐘內防線崩盤連丟兩球,終場布萊頓就以2比1反敗為勝,讓主場球迷歡欣鼓舞。

"I would like to have the whole squad to fight, if someone else wins I can congratulate, not give it away because we are not there"



