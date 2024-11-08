運動雲

>

林昀儒5局大戰擊退巴西一哥　挺進法蘭克福冠軍賽4強

▲▼台灣桌球「沈默殺手」林昀儒男單8強賽對上地主第3種子勒布朗（Felix Lebrun），最終以3比4惜敗。（圖／路透）

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒今(8)日深夜出戰WTT法蘭克福冠軍賽男單8強，交手世界第6的巴西一哥卡德拉諾(Hugo Calderano)，連續3戰都激戰到第5局，小林終場以11比8、9比11、11比5、4比11、11比9，總局數3比2搶下4強門票，距離衛冕又更近一步，下一戰將對決竄升世界第2的中國新星林詩棟。

在巴黎奧運身兼3項都止步8強的林昀儒，奧運後在澳門冠軍賽、中國大滿貫、亞錦賽和法國蒙佩利爾冠軍賽，男單也都未能突破8強，本站來到法蘭克福力拚衛冕，前2輪皆鏖戰5局，分別擊退法國「眼鏡哥」A.勒布朗(Alexis Lebrun)與德國「直拍橫打」華裔名將邱黨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台灣桌球一哥林昀儒WTT法蘭克福冠軍賽男單首輪3比2擊退法國「眼鏡哥」A.勒布朗。（圖／翻攝自WTT官網）

▲林昀儒首輪3比2擊退法國「眼鏡哥」A.勒布朗。（圖／翻攝自WTT官網）

林昀儒今晚交手巴西名將卡德拉諾，雙方過去3次交手，小林拿下2勝，不過兩人前一次對戰得追溯到2019年世界盃，當時小林4比1獲勝。時隔5年再次碰頭，雙方首局一路拉鋸到7比7，小林局末取得10比8、2個局點，在對手拉出界之下，以11比8先下一城。

進入第2局，戰局依舊很膠著，卡德拉諾率先取得10比8、2個局點，林昀儒化解了1個，依舊以9比11讓出此局，雙方總局數戰成1比1。

第3局，林昀儒在後段連續幾次相持壓制住對方，持續擴大分差，打出一波8比1猛攻，以11比5取得總局數2比1聽牌優勢。

來到第4局，林昀儒沒能延續前1局的氣勢，持續被對手擴大比分差距，以4比11丟掉這一局，被逼入第5局。

進入決勝局，林昀儒重整旗鼓，開局打出4比1攻勢，迫使對手喊出暫停，暫停過後，小林繼續搶分，拉開6比1領先。打到7比2時，因為卡德拉諾腿部流血，比賽再次暫停。

小林在暫停後再下1分，但隨後被追到8比6僅2分差，所幸及時穩住，以10比7取得3個賽末點，以11比9勝出，順利挺進4強，下一戰將與狀況火燙的中國新星林詩棟爭搶決賽門票。

關鍵字： WTT.桌球林昀儒法蘭克福冠軍賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林昀儒5局大戰擊退巴西一哥　挺進法蘭克福冠軍賽4強

林昀儒5局大戰擊退巴西一哥　挺進法蘭克福冠軍賽4強

日媒回顧首屆12強：21歲大谷飆21K震懾韓國之戰

日媒回顧首屆12強：21歲大谷飆21K震懾韓國之戰

柯瑞傳球失誤遭勇士主帥訓斥　柯爾笑：他的美妙之處在我能吼他

柯瑞傳球失誤遭勇士主帥訓斥　柯爾笑：他的美妙之處在我能吼他

林泓育不丟FA續留桃猿？沈鈺傑：最快10日明朗

林泓育不丟FA續留桃猿？沈鈺傑：最快10日明朗

貝茲家中開趴：大谷翔平夫妻同框打籃球！真美子技驚全場

貝茲家中開趴：大谷翔平夫妻同框打籃球！真美子技驚全場

遭時尚公關批「不懂行規」要求贈送珠寶　林郁婷經紀人6點聲明

遭時尚公關批「不懂行規」要求贈送珠寶　林郁婷經紀人6點聲明

陳韻文「勇敢」行使自由球員　蘇泰安：全力簽下來

陳韻文「勇敢」行使自由球員　蘇泰安：全力簽下來

中華男籃亞洲盃15人名單調整　林俊吉重傷由PLG MVP盧峻翔遞補

中華男籃亞洲盃15人名單調整　林俊吉重傷由PLG MVP盧峻翔遞補

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠

道奇想留人！總教練羅伯斯明年約滿　球團盼續約

道奇想留人！總教練羅伯斯明年約滿　球團盼續約

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

熱門新聞

林昀儒5局大戰擊退巴西一哥　挺進法蘭克福冠軍賽4強

日媒回顧首屆12強：21歲大谷飆21K震懾韓國之戰

柯瑞傳球失誤遭勇士主帥訓斥　柯爾笑：他的美妙之處在我能吼他

林泓育不丟FA續留桃猿？沈鈺傑：最快10日明朗

貝茲家中開趴：大谷翔平夫妻同框打籃球！真美子技驚全場

遭時尚公關批「不懂行規」要求贈送珠寶　林郁婷經紀人6點聲明

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林昀儒挺進法蘭克福冠軍賽4強

2日媒回顧首屆12強：大谷21K好投

3柯爾笑：柯瑞的美妙之處在我能吼他

4林泓育不丟FA續留桃猿？10日明朗

5貝茲家中開趴：真美子、大谷打籃球

最新新聞

1林昀儒挺進法蘭克福冠軍賽4強

2柯爾笑：柯瑞的美妙之處在我能吼他

3第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰

4林昀儒獲總決賽男單參賽資格

5許晉哲坦言3連戰考驗體能和票房

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

峮峮首度在大巨蛋跳炸裂 場邊應援比手指愛心超甜！

古林睿煬奪中職年度MVP！見嬤驚喜現身獻花流男兒淚

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林威助證實有台日其他球隊接觸　接任富邦副領隊：盼打造好文化

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

孔劉「猜歌成豬隊友」：壓力好大　徐玄振沒聽出防彈少年團秒下跪XD

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366