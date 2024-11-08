林昀儒5局大戰擊退巴西一哥　挺進法蘭克福冠軍賽4強

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒今(8)日深夜出戰WTT法蘭克福冠軍賽男單8強，交手世界第6的巴西一哥卡德拉諾(Hugo Calderano)，連續3戰都激戰到第5局，小林終場以11比8、9比11、11比5、4比11、11比9，總局數3比2搶下4強門票，距離衛冕又更近一步，下一戰將對決竄升世界第2的中國新星林詩棟。

在巴黎奧運身兼3項都止步8強的林昀儒，奧運後在澳門冠軍賽、中國大滿貫、亞錦賽和法國蒙佩利爾冠軍賽，男單也都未能突破8強，本站來到法蘭克福力拚衛冕，前2輪皆鏖戰5局，分別擊退法國「眼鏡哥」A.勒布朗(Alexis Lebrun)與德國「直拍橫打」華裔名將邱黨。

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▲林昀儒首輪3比2擊退法國「眼鏡哥」A.勒布朗。（圖／翻攝自WTT官網）

林昀儒今晚交手巴西名將卡德拉諾，雙方過去3次交手，小林拿下2勝，不過兩人前一次對戰得追溯到2019年世界盃，當時小林4比1獲勝。時隔5年再次碰頭，雙方首局一路拉鋸到7比7，小林局末取得10比8、2個局點，在對手拉出界之下，以11比8先下一城。

進入第2局，戰局依舊很膠著，卡德拉諾率先取得10比8、2個局點，林昀儒化解了1個，依舊以9比11讓出此局，雙方總局數戰成1比1。

第3局，林昀儒在後段連續幾次相持壓制住對方，持續擴大分差，打出一波8比1猛攻，以11比5取得總局數2比1聽牌優勢。

來到第4局，林昀儒沒能延續前1局的氣勢，持續被對手擴大比分差距，以4比11丟掉這一局，被逼入第5局。

進入決勝局，林昀儒重整旗鼓，開局打出4比1攻勢，迫使對手喊出暫停，暫停過後，小林繼續搶分，拉開6比1領先。打到7比2時，因為卡德拉諾腿部流血，比賽再次暫停。

小林在暫停後再下1分，但隨後被追到8比6僅2分差，所幸及時穩住，以10比7取得3個賽末點，以11比9勝出，順利挺進4強，下一戰將與狀況火燙的中國新星林詩棟爭搶決賽門票。