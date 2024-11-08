台北戰神雙補強！NBA資歷後衛麥卡倫、210公分巨塔艾力克入隊

▲擁有NBA資歷的後衛麥卡倫。（圖／台北戰神提供）

記者游郁香／綜合報導

台北台新戰神告別牧倫斯(Byron Mullens)後，隨即在今(8)日宣布補進兩名洋將，擁有NBA資歷的188公分後衛麥卡倫（Ray McCallum）及旅歐多年的210公分的中鋒艾力克（Micheal Eric），希望為球隊的攻防兩端帶來強大助力。

麥卡倫在2013年NBA選秀第2輪第6順位被沙加緬度國王選中，開啟職業生涯，先後效力NBA國王、馬刺、灰熊及歐洲聯賽。艾力克職業生涯始於NBA發展聯盟，後征戰希臘、西班牙、土耳其、韓國、利比亞等多國聯賽，累積深厚的場上經歷。

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麥卡倫NBA生涯出賽154場，平均上場18.2分鐘，交出場均6分、2.4助攻的成績。上賽季在希臘聯賽，貢獻場均12.4分、4.2助攻，2022-2023賽季參與波蘭聯賽，更有單場三分球7投6中高命中率的好表現。麥卡倫擅長洞悉場上狀況組織團隊進攻，外線命中率也很出色。

▲210公分巨塔艾力克。（圖／台北戰神提供）

戰神總教練許皓程表示，「目前球隊缺乏串連團隊攻勢的人，期許麥卡倫能肩負此項任務，成為場上進攻發動機，適時穿針引線幫助球隊。」已於本周抵台的麥卡倫相當興奮地說，「我維持相當好的狀態，隨時準備好上場，幫助球隊拿下勝利。」

210公分的艾力克以禁區宰制力聞名，現年36歲的他，仍保有強悍的身體對抗性與防守能力，將能成為禁區重要的防守支柱。許皓程認為新賽季前幾場比賽，禁區防守強度未達預期，「期盼艾力克能帶來攻守兩端的能量，強化內線防守，帶給對手更多壓力。」

與上賽季戰神前鋒赫里斯-傑佛森同為天普大學同學的艾力克，兩人交情甚篤，雙方近日才剛通過電話，「RJ跟我分享很多他在台灣的故事和經歷，尤其是食物非常好吃，我相當期待來台的生活。」艾力克將把過去的經驗與活力帶到球隊，挑戰自己成為更好的領導者。

台新育樂總經理林祐廷期許，「禁區在長人艾力克加入後，能提升內線防守能量，而組織進攻補強麥卡倫，於攻守兩端能穩定發揮，拿下每場勝利。」

本周日戰神將踢館新竹御嵿攻城獅，今年度戰神勝場尚未開張，林祐廷期盼洋將陣容調整後，能盡快找到最合適的團隊勝利方程式，為接下來的比賽做足準備。