馬刺名帥波波維奇「病情嚴重」各界擔憂　保羅喊話為波總而戰

Khris Middleton is still out indefinitely, per @ShamsCharania



"He has yet to be cleared for 5 on 5 scrimmaging. Team officials have recognized that this is taking much longer than they anticipated" ????



(h/t @ohnohedidnt24 )



pic.twitter.com/D7AkanlWPt — NBACentral (@TheDunkCentral) November 5, 2024

記者游郁香/綜合報導

75歲的馬刺教頭波波維奇(Gregg Popovich)在NBA擁有極高聲望,他自1996年接掌黑衫軍兵符,5度率隊贏得總冠軍,3度獲頒年度最佳教練,他去年與馬刺續約5年,繼續執教「金孫」溫班亞瑪(Victor Wembanyama),近日卻傳出他出現嚴重健康問題,不確定何時能回歸,引發各界擔憂。

▲馬刺主帥波波維奇出現嚴重健康問題,保羅喊話為他而戰。(圖/達志影像/美聯社)

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬刺主帥波波維奇最近因健康問題無限期缺陣,由助教強森(Mitch Johnson)代掌兵符,各界都很關心這位75歲名帥的狀況。《聖安東尼奧快報》記者奧斯本(Tom Orsborn)昨(5)日披露,一位聯盟消息人士表示,波總「還好」,只是需要休息,讓大家鬆了一口氣。

▲馬刺主帥波波維奇。(圖/達志影像/美聯社)

本季才加入黑衫軍的「控球之神」保羅(Chris Paul)在昨日出戰快艇前強調,全隊會為波波維奇而戰,因為他知道波總會看比賽,如果他們不好好防守,波總肯定會讓他們知道自己很不滿意。

代為執教的強森在賽前告訴媒體,「昨晚我和他談過。他心情不錯,他會好起來的,他現在沒事。」馬刺最終以104比113不敵快艇。

NEW: Here's #Spurs acting head coach Mitch Johnson starting his pregame comments tonight on Gregg Popovich. Pop is indefinitely away from the team with an undisclosed illness.



"I talked to him last night. He's in good spirits. He'll be ok. He is ok." pic.twitter.com/w1G0SmAvEu — Nate Ryan (@nateryansports) November 5, 2024

但率先報導波總健康問題的《ESPN》權威記者查拉尼亞(Shams Charania),今(6)日在節目表示,「我被告知,波波維奇在上周末遭遇了一次嚴重的健康問題,那是周六晚上(當地時間)賽前發生的情況,他在聖安東尼奧需要接受醫療救護,目前不清楚他何時可以回歸執教。對於此次事件,各界都非常擔憂。」

▲馬刺主帥波波維奇與「金孫」溫班亞瑪。(圖/達志影像/美聯社)

除了波總的健康出問題,馬刺先發主力索漢(Jeremy Sochan)也爆出傷情,他前役遭逢拇指骨折傷勢,必須動刀治療,目前還沒有明確的回歸時間表,但傷病專家史塔斯(Jeff Stotts)預估大概需要2個月,對聖城來說,無疑又是一個沉重的打擊。

索漢本季出賽7場,場均能得15.4分、7.7籃板和3助攻,不過他還未與「法國怪物」溫班亞瑪培養出默契,兩人同時在場上時,馬刺淨負2分。