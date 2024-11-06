馬刺名帥波波維奇「病情嚴重」各界擔憂　保羅喊話為波總而戰

Khris Middleton is still out indefinitely, per @ShamsCharania— NBACentral (@TheDunkCentral) November 5, 2024
"He has yet to be cleared for 5 on 5 scrimmaging. Team officials have recognized that this is taking much longer than they anticipated" ????
(h/t @ohnohedidnt24 )
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記者游郁香／綜合報導
75歲的馬刺教頭波波維奇(Gregg Popovich)在NBA擁有極高聲望，他自1996年接掌黑衫軍兵符，5度率隊贏得總冠軍，3度獲頒年度最佳教練，他去年與馬刺續約5年，繼續執教「金孫」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)，近日卻傳出他出現嚴重健康問題，不確定何時能回歸，引發各界擔憂。
▲馬刺主帥波波維奇出現嚴重健康問題，保羅喊話為他而戰。（圖／達志影像／美聯社）
馬刺主帥波波維奇最近因健康問題無限期缺陣，由助教強森(Mitch Johnson)代掌兵符，各界都很關心這位75歲名帥的狀況。《聖安東尼奧快報》記者奧斯本(Tom Orsborn)昨(5)日披露，一位聯盟消息人士表示，波總「還好」，只是需要休息，讓大家鬆了一口氣。
▲馬刺主帥波波維奇。（圖／達志影像／美聯社）
本季才加入黑衫軍的「控球之神」保羅(Chris Paul)在昨日出戰快艇前強調，全隊會為波波維奇而戰，因為他知道波總會看比賽，如果他們不好好防守，波總肯定會讓他們知道自己很不滿意。
代為執教的強森在賽前告訴媒體，「昨晚我和他談過。他心情不錯，他會好起來的，他現在沒事。」馬刺最終以104比113不敵快艇。
NEW: Here's #Spurs acting head coach Mitch Johnson starting his pregame comments tonight on Gregg Popovich. Pop is indefinitely away from the team with an undisclosed illness.— Nate Ryan (@nateryansports) November 5, 2024
"I talked to him last night. He's in good spirits. He'll be ok. He is ok." pic.twitter.com/w1G0SmAvEu
但率先報導波總健康問題的《ESPN》權威記者查拉尼亞(Shams Charania)，今(6)日在節目表示，「我被告知，波波維奇在上周末遭遇了一次嚴重的健康問題，那是周六晚上(當地時間)賽前發生的情況，他在聖安東尼奧需要接受醫療救護，目前不清楚他何時可以回歸執教。對於此次事件，各界都非常擔憂。」
▲馬刺主帥波波維奇與「金孫」溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）
除了波總的健康出問題，馬刺先發主力索漢(Jeremy Sochan)也爆出傷情，他前役遭逢拇指骨折傷勢，必須動刀治療，目前還沒有明確的回歸時間表，但傷病專家史塔斯(Jeff Stotts)預估大概需要2個月，對聖城來說，無疑又是一個沉重的打擊。
索漢本季出賽7場，場均能得15.4分、7.7籃板和3助攻，不過他還未與「法國怪物」溫班亞瑪培養出默契，兩人同時在場上時，馬刺淨負2分。
San Antonio Spurs update: Reported 'great level of concern' around Popovich's health; Jeremy Sochan fractures thumb and will have surgery.https://t.co/Noz37NUlrX— Kurt Helin (@basketballtalk) November 6, 2024
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