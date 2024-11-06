大谷左肩手術影響二刀流復出時機？明年日本開幕戰登板添變數

▲ 大谷翔平 。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊於5日宣布，大谷翔平已成功接受關節鏡視下手術，修復了在世界大賽中因左肩半脫臼而損傷的肩關節唇。起初，羅伯斯總教練（Dave Roberts）曾解釋說，除了「半脫臼」外並無其他損傷，但事實證明，傷勢並不輕微。羅伯斯在世界大賽結束後表示，「他是單臂打球。大多數球員可能會放棄，但他完全沒有放棄的打算。」

大谷在與洋基的世界大賽第2戰中，因盜壘時以左手支撐滑壘導致左肩「半脫臼」。在醫院檢查後，仍堅持出賽紐約的第3戰之後的比賽。他在第3戰後談到手術時表示，「目前還沒談到那個程度。等這季結束後再做檢查看看狀況如何。現階段應該沒問題。」但最終還是進行了手術。

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根據球團說法，預計趕得上下季春訓。不過，由於下個球季預計要重返投手丘，雖然本季有進行遠投，但據日媒報導，大谷並未進行正式面對打者的實戰練習。加上休季還需要進行左肩復健，因此也有人擔心可能會延遲投手復出的時程。

下個球季將於3月18、19日在東京與小熊隊進行開幕系列賽。大谷在球季中曾表示：「（開幕戰先發）能以那種品質進入春訓，並獲得那種程度的信任，對我來說也是一種自信。雖然不一定要把那個當作目標，但我希望能以那樣的狀態迎接新賽季。」

這次大谷接受的手術預計需要數個月才能重返賽場。雖然球團表示趕得上春訓，但下季球隊將比其他隊提早於3月18、19日在東京巨蛋與小熊隊進行開幕系列賽，這可能會是他連續第二年「趕搭末班車」參加開幕戰。

投手復出計畫也可能需要重新評估。對於右投的大谷來說，傷到的不是右肩是不幸中的大幸，但短期內投球和進行正式訓練恐怕都有困難。回顧2018年10月右肘手術後，因為2019年9月又動了左膝手術，當時的投手復出計畫就出現變數。2020年又受到新冠肺炎疫情賽程調整的影響，投手復出延至7月，僅上場投球2次就再度右肘受傷，之後只專注打擊。

雖然大谷一直以明年在日本的開幕系列賽登板為目標持續復健，但日媒指出，現在看來可能趕不上開幕戰時復出投手丘。