爵士坐等選他？NBA準狀元超猛暴扣再妙傳　杜克大學首戰全能秀

Cooper Flagg with back-to-back excellent plays



-Drives for a huge dunk

-Cross-court pass for a 3 pic.twitter.com/39RBC6QPZK — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) November 5, 2024

記者游郁香／綜合報導

NCAA名門杜克大學新生弗拉格(Cooper Flagg)，是NBA明年狀元最大熱門，年底才要滿18歲的他，今(5)日迎來大學生涯首秀，面對緬因大學，他上半場一記戰斧式灌籃點燃了全場氣氛，隨後又助攻隊友砍三分，整場砍下18分、7籃板和5助攻，外帶3抄截，展現全能身手，率隊以96比62大勝。

▲NBA明年狀元大熱門弗拉格大學首秀。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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「藍魔鬼」杜克開季首戰在主場碰上緬因黑熊，所有的目光都集中在17歲的新生弗拉格身上，《Bleacher Report》的最新選秀模擬中預測他將成為2025年NBA選秀狀元，甚至是近10年來最有價值的新秀，他身高6呎9吋(約205公分)，今夏才入選美國男籃靶子隊，且在練習賽繳出令人驚艷的表現。

緬因大學花費大量心力在防守弗拉格，給了杜克另一位新生克努佩爾(Kon Knueppel)更多投籃的空檔，他上半場就拿下15分，包括一記替比賽定下基調的四分打。

COOPER FLAGG THROWS IT DOWN WITH AUTHORITY ????pic.twitter.com/ghsHYZgFbw — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 5, 2024

弗拉格上半場也有亮眼表現，他帶球長驅直入禁區，高高躍起上演戰斧式灌籃，隨後又把球精準送到外線，助攻隊友詹姆斯(Sion James)砍進三分球，並完成了一次反手上籃，讓杜克帶著11分領先進入下半場。

杜克在下半場迅速拉開比分，弗拉格持續展現他全能身手，幫忙組織進攻、爭搶籃板和盯防，他這一戰打了30分鐘，15投6中貢獻 18分、7籃板、5助攻和3抄截，率隊以96比62狂勝34分。

弗拉格的大學首秀引起各界關注，有球迷表示，「他為杜克大學效力，然後被猶他州選中的話，這將是完美的白人愛情故事。」另一位網友也有類似看法，「我以前從來沒想到過，但NBA可能會很樂意把弗拉格放在猶他州。」

不過也有人質疑，當年爵士以首輪選進白人帥哥海沃德(Gordon Hayward)，但最終結局不是太完美，猶他恐不會想再試一次，「他(弗拉格)最終會和溫班亞瑪(Victor Wembanyama)或其他年輕明星球員一起打球。」

值得一提的是，爵士開季至今僅拿下1勝，1勝6敗在西區墊底，若戰績持續沒有起色，或許他們明年真的有機會選到弗拉格。