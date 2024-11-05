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湖人不敵活塞！4戰3敗還傷了戴維斯　落地撞到「一直在痛的點」

記者游郁香／綜合報導

湖人過去6戰防守效率排在聯盟第27，儘管主帥瑞迪克(JJ Redick)強調賽季才剛開始，樣本數不足，但紫金軍團今(5)日作客東區弱旅活塞的比賽，防守表現確實堪憂，上半場就丟掉67分，整場都在對手背後苦追，終場以103比115吞下近4戰第3敗，當家長人戴維斯(Anthony Davis)還傷到左腳踝。

▲▼湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／路透）

▲湖人戴維斯。（圖／路透）

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洛城新帥瑞迪克賽前才自信喊話，「我認為我們可以成為一支非常出色的防守球隊。我有信心，當我們有更大的樣本數時，我們(防守效率)不會排在聯盟第27位。」

但湖人今日在防守端的表現令人失望，首節就被打出33對22的猛攻，上半場失掉67分，一度落後近20分，最終也沒能扭轉頹勢，以103比115落敗，近4場客場比賽輸了3場，戰績下滑到4勝3敗，這是紫金大軍自2021年以來，首次在底特律失利。

洛城當家長人戴維斯持續高檔表現，單場猛砍37分、9個籃板，天王詹姆斯(LeBron James)則拿下20分、11助攻和8籃板的準大三元數據，無奈板凳群不給力，替補球員得分以10比27不及對手。

雪上加霜的是，戴維斯第4節中段一次上籃，落地時明顯傷到左腳踝，他這一節好幾度摔倒在地，迫使湖人喊出暫停。他透露自己從今夏就受到左腳踝傷勢困擾，「我每場的目標都是上場比賽，只是剛好直接落在那個一直在痛的位置上。」

目前無法確定戴維斯傷勢嚴重的程度，他表示，「我們會一天一天來看感覺如何、情況如何。」

▲▼湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／路透）

▲湖人詹姆斯。（圖／路透）

談到這場敗仗，「鄉村Kobe」里夫斯(Austin Reaves)說，「我不認為我們在上半場拚得夠努力。任何時候你在比賽中落後20分，都很難追回來。」

天王詹姆斯則直言，「我們需要在攻防兩端都做得更好。就這麼簡單。我認為有時我們表現得很好，有時在攻防兩端都不佳，我們還在調整一些事情。」

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