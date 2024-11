湖人不敵活塞！4戰3敗還傷了戴維斯　落地撞到「一直在痛的點」

Anthony Davis appears to hurt his ankle on this play pic.twitter.com/wuVLqf2I4D

記者游郁香/綜合報導

湖人過去6戰防守效率排在聯盟第27,儘管主帥瑞迪克(JJ Redick)強調賽季才剛開始,樣本數不足,但紫金軍團今(5)日作客東區弱旅活塞的比賽,防守表現確實堪憂,上半場就丟掉67分,整場都在對手背後苦追,終場以103比115吞下近4戰第3敗,當家長人戴維斯(Anthony Davis)還傷到左腳踝。

▲湖人戴維斯。(圖/路透)

洛城新帥瑞迪克賽前才自信喊話,「我認為我們可以成為一支非常出色的防守球隊。我有信心,當我們有更大的樣本數時,我們(防守效率)不會排在聯盟第27位。」

但湖人今日在防守端的表現令人失望,首節就被打出33對22的猛攻,上半場失掉67分,一度落後近20分,最終也沒能扭轉頹勢,以103比115落敗,近4場客場比賽輸了3場,戰績下滑到4勝3敗,這是紫金大軍自2021年以來,首次在底特律失利。

洛城當家長人戴維斯持續高檔表現,單場猛砍37分、9個籃板,天王詹姆斯(LeBron James)則拿下20分、11助攻和8籃板的準大三元數據,無奈板凳群不給力,替補球員得分以10比27不及對手。

Anthony Davis said he’s been dealing with his ankle since the summer - landed right on the spot that’s been “killing” him. pic.twitter.com/Mv88VGAvfy