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林昀儒「化解賽末點」驚險闖16強　高承睿明凌晨出戰日本神童

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒挑戰WTT法蘭克福冠軍賽男單2連霸，今(5)日凌晨出戰首輪賽事，對上世界第13的法國「眼鏡哥」A.勒布朗(Alexis Lebrun)，前2局連續以11比5輕鬆拿下，未料接下來連失2局，被逼入決勝第5局，一度被對手搶先取得賽末點，所幸他化解危機並連拿3分，以總局數3比2驚險挺進16強。

世界排名滑落到第14的林昀儒，今日對上新科歐錦賽男單冠軍得主法國「眼鏡哥」A.勒布朗，雙方過去3次交手，小林取得2勝的優勢，此戰再度狹路相逢，小林前2局碾壓對手，連續以11比5拿下，打出絕佳氣勢。不過A.勒布朗第3局加快了節奏，小林局末9比8領先卻遭逆轉，以9比11讓出此局。

▲▼台灣桌球一哥林昀儒WTT法蘭克福冠軍賽男單首輪3比2擊退法國「眼鏡哥」A.勒布朗。（圖／翻攝自WTT官網）

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▲台灣桌球一哥林昀儒在法蘭克福冠軍賽男單首輪3比2擊退法國「眼鏡哥」A.勒布朗。（圖／翻攝自WTT官網）

林昀儒第4局打出6比2攻勢，末段卻又在9比8時連掉3分，以9比11敗下陣來，被逼入決勝局。雙方第5局激烈拉鋸，小林一度以9比10被A.勒布朗率先取得賽末點，還好對手回球掛網，讓小林化解了危機，他接著再使出招牌的反手擰，加上A.勒布朗接發球失誤，小林連下3分，以12比10驚險挺進16強。

林昀儒下一戰將與德國「直拍橫打」華裔名將邱黨爭搶8強門票，而「柚子同學」高承睿將在明(6)日凌晨1點30分迎來首戰，對手是日本17歲「神童」松島輝空，台灣女單好手黃怡樺則要交手中國第2種子王藝迪。

關鍵字： WTT桌球法蘭克福冠軍賽林昀儒高承睿

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