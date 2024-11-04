「長打是亮點」陳晨威奪最佳9人感謝阿嬤上天保佑：祂默默在幫我

▲最佳九人、盜壘王陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿陳晨威今年打擊大爆發，不僅奪下生涯第2座最佳9人外野手獎，更繳出個人代表作球季。本季出賽119場，敲出143支安打、10支全壘打、14支三壘打，皆創下個人單季新高，打擊率2成95，外加以30次盜壘奪下盜壘王。

一改以往給人速度型打者的印象，陳晨威今年在長打火力上有明顯突破。「以前大家對我的印象當然不會是長打，但今年的打擊數據跟以往有很大的不同。」他解釋，今年在揮棒機制上做出調整，「不只是想要打好球，而是加上力量的完整釋放，讓整個擊球點更有延伸性，因此產生更好的結果。」

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今年季中陳晨威經歷人生重大打擊，摯愛的祖母離世。提起阿嬤，他強忍淚水表示：「在阿嬤離世後，我常在心裡跟她對話，告訴她我會好好打球。在後半季開始越打越好的時候，我都會特別感謝阿嬤，也許是她在默默支持、保佑著我。」

出席頒獎典禮的陳晨威一改傳統穿搭，選擇西裝搭配花襯衫。「不想要那麼制式、傳統的感覺，希望能稍微特別一點。這是我第一次嘗試花襯衫，感覺還滿適合的。」

憑藉著打擊實力的進化，加上親人在天之靈的庇佑，陳晨威交出了足以載入生涯代表作的一季。「今年把成績擺在檯面上，各方面數據都有明顯不同，這絕對是一個很值得討論的賽季。」